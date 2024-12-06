影帝周潤發慈善攝影展！「香港‧晨」30幅作品海港城展出︰三大展區記錄本地人事物 慈善義賣親筆簽名作品

影帝周潤發愛跑步人人都知，但攝影同樣熱愛！「香港‧晨」周潤發慈善攝影展將於12月18日至2025年1月2日海港城舉行，共展出30幅發哥利用鏡頭記錄香港清晨的人事物的攝影作品，作品更將印製限定數量作慈善義賣，全部均有發哥的親筆簽名，所得收益扣除成本後將撥捐慈善機構！

主要作品《無題》黑雨下定格維港景色

展覽有主要作品《無題》定格不一樣的維港，另分為「香」、「港」、「晨」三個展區，分別是花卉攝影、街頭拍攝及「自拍」系列。展覽中的主要作品是一張在黑雨下拍攝的維港照片，當時發哥於海港城海運大廈露天停車場看出去，對岸天色陰沉而燈光亦未亮起，碰巧碼頭附近有三艘顏色各異的天星小輪，無論明暗或色彩都形成鮮明對比。「我覺得好特別，好難撞到這樣的機會，影相就是這樣。」他回憶道。

主要作品《無題》

發哥笑稱自己拍攝時就像在「打雀」（雀鳥攝影），預先想好構圖，設置好相機腳架後，耐心等待路人踩中他的「圈套」（對焦點）即按下快門；而大光圈讓他可縮短快門速度，捕捉最合感覺的瞬間。

「香」、「港」、「晨」三個展區

除了主要作品，展覽分為三個展區。展區「香」是花卉攝影，有含苞待放的陸蓮，也有綻放的黃雛菊，以淺景深帶去油畫般的夢幻感覺。

展區「香」之作品

展區「港」是發哥在中環捕捉那營營役役的清晨，在他的鏡頭下，有裙擺搖曳的女士，有孜孜不倦的清潔工，有三五成群的上班族。

展區「港」之作品

發哥自去年起在早上到中環做運動，鍾情攝影的他索性提早出門拍照。遊走在清晨七時的街頭，他喜歡捕捉與白天或夜晚截然不同的城市百態。發哥表示︰「整個中環與平日看見的不一樣。各行各業起身上班，去服務這個金融區，我那時（當演員前）在中環都（工作）一段長時間，所以對那些街道會有自己的一種情懷，因為自己親身經歷過。」

展區「晨」的四幅「自拍」中，發哥透過玻璃隱約折射出自己的身影，使作為攝影師的他不但融入到人群之中，也存在於作品之中。這種拍攝者與被攝者的距離與互動，使他覺得饒有趣味。

展區「晨」之作品

$2,800起買慈善親筆簽名作品

展覽的30幅攝影作品將印製限定數量作慈善義賣，全部均有發哥的親筆簽名。展覽所得收益扣除成本後將撥捐慈善機構。今次海港城特意為是次展覽製作限量版展覽紙刊，除了港九新界指定派發點外，只要觀展人士在個人Facebook、Instagram 或小紅書公開分享展覽照片並加上指定標籤，即可於現場免費換領展覽紙刊乙份。數量有限，先到先得。

發哥用咩相機影相？

或者，大家最有興趣發哥用咩相機？原來，發哥在街頭拍攝，習慣輕裝上陣，只有一部相機、兩支鏡頭。「一支 f/2.8 影人，一支 f/3.5 影景」都是從他的一部舊式120菲林相機拆下來的。他更直接把鏡頭的光圈葉片拆走，使得這輯作品均是全開光圈拍攝，達至淺景深（主體清晰，背景模糊）的效果：「那個分離感好有趣，後面好矇，只有主體一個sharp，令中環好似不太寫實，很虛幻。」從前影黑白菲林的他，即便現在轉用數碼相機，同樣是逐張逐張慢慢拍攝，不急不忙。

「香港‧晨」周潤發慈善攝影展 @海港城

日期： 2024年12月18日至2025年1月2日

時間： 上午10時至晚上10時（12月18日展覽將於下午3時始向公眾開放）

地點： 海港城海運大廈展覽大堂，公眾可免費入場參觀

查詢： 2118 8666

詳情：www.harbourcity.com.hk

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