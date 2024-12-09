FX MONDAY｜內地仍未擺脫通縮風險 人民幣點走？｜央行超級議息周 判斷外幣走勢

嘉賓：恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

美國11月非農就業職位增至22.7萬個，較市場預期的多，惟失業率則增加0.1個百分點至4.2%，如何解釋兩者同步上升的情況？非農數據較上月大幅改善，反映勞動市場增長放緩，而非急劇惡化，對市場來說則是一顆定心丸？本周多間央行進行議息會議，包括澳洲、加拿大、歐元區、瑞士等，各國的貨幣走勢如何預測？內地公布11月CPI數據，數據未見有明顯改善，反映通縮壓力仍然存在？

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