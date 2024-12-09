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09/12/2024

京都落大雪！山上有積雪 嵐山都見到！遊日人士注意 本周末氣溫降至零度！（有片）

#travel news #初雪 #京都 #嵐山 #日本 #去旅行 #京丹後
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Text: Katty Wu

　　今年日本氣溫比較高，來到12月中，都仍然可以見到紅葉！當大家賞楓之際，這兩日京都迎來了一場大雪，山頂更出現積雪，遊客可以一次過睇紅葉兼賞雪，應該會很高興吧！興奮還興奮，提提自駕遊的朋友，在雪地上開車要特別小心！

 

　　根據京都地方氣象台的資料，12月8-9日受冬季的季候風影響，雪雲吹到京都的南部，京都市中京區的最低氣溫降至3.5度，京田邊市更只得0.6度，為今季最低的溫度！宮津市、南丹市美山町等地區，山上已出現積雪。京都市左京區的「花背峠」，今日（12月9日）的清晨，道路及樹木都出現約3公分的積雪，變成白茫茫一片，還以為是北海道的雪山！

 


京都市左京區的「花背峠」，12月9日的清晨出現約3公分的積雪。（圖片來源：京都新聞）

 


從海拔759米高的「花背峠」望出去，是白茫茫一片的景象，右上方其實是京都市中心。（圖片來源：京都新聞）

 

　　記者於X（Twitter）見到，原來昨天（12月8日）已經有網民上載了京都市比叡山延暦寺的雪景照片及短片，紅色的寺廟建築鋪上白色的雪，非常優美。短片清楚見到雪又大又密，很難想像12月的京都可以見到如此的雪景！

 


網民到訪比叡山延暦寺時，剛好碰上落大雪！（圖片來源：X@nyororo）

 


從京都市中心都可以見到山上的雪景。（圖片來源：X@KinositaKouta）

 


現在是紅葉季節，不少遊客都去嵐山賞楓，今年更難得可以拍到紅葉加雪山的照片！（圖片來源：X@lumate1217）

 

本周末（12月15-16日）京都北部有機會落雪

 

　　京都地方氣象台表示本周後期將會出現另一股寒流，日本海那邊的近畿地方，如京丹後及舞鶴，都有機會落大雪，最低氣溫更降至零度。另外，京都市內都會有機會出現初雪，準備去玩的朋友，要帶多件褸！再提一次，自駕遊的朋友，遇上路面出現積雪，要小心駕駛，盡量減慢車速。

 


京丹後及舞鶴本周末有機會落雪。（圖片來源：tenki.jp）

 


京都市內的氣溫最低會降至2度！（圖片來源：tenki.jp）

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