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09/12/2024

除夕倒數2024︱香港跨年煙花匯演：1,300米長煙花特效，中環至北角、西九至尖東 8大最佳觀賞位置

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Text: Eunice Chow Photo: 旅發局

　　計劃聖誕節活動之時，係時候諗埋除夕跨年倒數去邊玩！旅發局今年舉辦的2024 除夕跨年倒數煙花匯演，最大賣點是煙花闊度長達1,300 米，大家於港島由中環至北角、或九龍半島由西九龍至尖東海傍都能清晰欣賞，即睇旅發局八大建議最佳觀賞位置！

 

 

　　匯演將長達12 分鐘，演繹大自然的不同形態，並以「幸福樂章」為主題，煙花特效「繁花盛放」以全新顏色及嶄新技術帶來多層次煙花，象徵美好家園。

 

煙花特效「繁花盛放」

 

　　五艘躉船及十六艘浮船將組成前後排列的陣型，多層次及角度發放煙花。結合三座港島地標建築的樓頂煙火，營造高低有序、充滿動感的豐富構圖。三座港島地標建築的樓頂將於除夕晚11 時起，每15 分鐘發放共四次「許願流星」，分別象徵甜蜜、健康、常樂及富足。

 

會展外牆設有巨型倒數時鐘，一同倒數並迎接2025年。

 

　　旅發局建議八個最佳觀賞位置地點包括︰香港島中環海濱（鄰近添馬公園）、灣仔金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園（鄰近灣仔HarbourChill海濱休閒站）及北角東岸公園主題區；九龍尖沙咀香港文化中心、尖沙咀海濱花園（鄰近九龍香格里拉）、尖沙咀星光大道及西九文化區。

 

 

香港除夕跨年倒數

日期：2024年12月31日

時間︰許願流星晚上11:00、11:15、11:30及11:45；煙花音樂匯演午夜12:00至12:12

地點：維多利亞港兩岸

詳情：https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/new-year-countdown.html

 

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