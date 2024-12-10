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10/12/2024

香港大學專業進修學院辦榮譽院士頒授典禮！前港大校長徐立之、前港大副校李焯芬、易學專家岑逸飛獲頒榮譽院士

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Text: etnet編輯部 Photo: 香港大學專業進修學院

　　踏入年末，各大院校陸續舉辦榮譽院士頒授典禮。上周五（6日），香港大學專業進修學院舉行2024年度榮譽院士頒授典禮，向卓越服務及與終身教育事業有深厚淵源人士以表尊崇。今年，獲表揚的傑出人仕為前港大校長徐立之教授、前香港珠海學院校監及校長李焯芬教授，以及易學專家岑逸飛先生。

 

 

　　徐立之教授現為香港大學基金會主席、浙江大學海寧國際校區書院院長、多倫多大學榮譽大學教授，他亦曾任香港大學第十四任校長（2002年至2014年）。徐教授於1989年成功斷定導致囊狀纖維症的缺陷基因（CFTR），獲國際稱頌，是國際著名的分子遺傳學家。

 

徐立之教授，大紫荊勳賢，GBS, JP

 

　　另一獲頒榮譽院士的李焯芬教授，則為香港地質工程師及水利專家，在加拿大安大略省水電局及省電力公司從事水力發電和核電計畫長達20年，1994年回港後曾擔任香港大學副校長、香港大學專業進修學院院長、珠海學院校監和校長等公職，更於2000年協助創辦香港大學佛學研究中心，推廣佛學教育。

 

李焯芬教授，大紫荊勳賢，GBS, JP

 

　　而有「易學專家」之稱的岑逸飛先生，外號「山今老人」，曾任理工大學客席教授，現為香港電台《講東講西》節目主持。岑先生多年來致力於弘揚易經和傳承東方文化，近年活躍於YouTube，分享健康生活方式和時事易經解讀，以幽默風趣的演講風格把知識帶到生活，提倡易經生活哲學，其著作包括《絲路文化之旅》以及「生活智慧系列」五冊等。

 

岑逸飛先生

 

 

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