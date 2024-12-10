10/12/2024
Google香港2024年度搜尋榜出爐！美國大選成關鍵字第一位、美斯失場登最關注本地頭條 Gen Z潮語你識幾多個？ AI工具成科技熱話！
Eunice Chow
Eunice Chow
食好啲，精明買；盡力玩，活得好
Senior Content Editor
Google 香港 2024 年度搜尋榜出爐！Google 搜尋趨勢彙整過去一年搜尋量飆升得最高的關鍵字，透過數據反映 2024 年香港人關心的話題。「美國大選」成 2024 熱搜關鍵字第一位、港人熱烈查詢「SLDPK」意思，「美斯」成港人最關注本地頭條，而十大科技話題中 Gen AI 工具佔六。過去一年，你又有冇 search過以上關鍵字或關注以上時事熱話？
美國大選成關鍵字第一位
「Google 香港 2024 年度熱搜關鍵字」反映今年在香港 Google 搜尋上，搜尋量飆升得最高的關鍵字，頭三位依次為「美國大選」、香港電影「九龍城寨之圍城」及足球盛事「歐國盃」。第四位「破．地獄」其實走勢相當強，電影11月才上畫，但其熱搜關鍵字已穩佔第四位。今屆巴黎奧運會，有「微笑劍后」稱號的香港代表江旻憓連贏五場，最終擊敗法國的對手勇奪金牌，決賽由落後1：7追平再加時「決一劍」致勝。而張家朗於2024年巴黎奧運會男子花劍個人賽中勇奪金牌，亦成功衛冕男子花劍（Foil）金牌。
「Google 香港 2024 年度熱搜關鍵字」第二位香港電影「九龍城寨之圍城」
Google 香港 2024 年度熱搜關鍵字
新世代潮語你識幾多？
時代轉變太快，連Gen Z新世代潮語亦轉得快，認真要 google吓先識，年度熱搜用語意思十之有六都是 Z 世代掛在咀邊的詞彙：「SLDPK」、「打羽毛球」、「APT」、「Demure」、「M3」、「I 人」，你又知道它們的意思嗎？
Google 香港 2024 年度熱搜用語意思
認識新生代Threads脆文化潮語，SLDPK＝「少年的拼勁」嗎？
打羽球球變香港新「性暗示」? （圖片來源︰unsplash）
熱搜本地頭條「美斯」
今年 2 月「美斯」來港進行表演賽引發軒然大波，成為今年熱搜本地頭條首位。有藝人公開其兒子患上罕見遺傳病「天使綜合症」，喚起社會對該病的關注。政府政策「垃圾徵費」由熱烈宣傳勢在必行，至宣布暫緩實施垃圾收費引起市民關注，另外在港有悠久歷史的商號「廖孖記」及「舒適堡」因各種原因結業，亦分別成為熱搜本地頭條。引發全城熱購的McGiddles 當然榜上有名，由美食推出、廣告宣傳、食評，同時亦因為弔起大量棄單都成為大家熱話「你食咗未？」。
2024年2月4日訪港進行表演賽的球王美斯事件，引起極大迴響。
引發全城熱購、限時登場的McGiddles。（圖方來源︰麥當勞）
Google 香港 2024 年度熱搜本地頭條
樂本健【雙12感謝祭】雙重優惠．賞完再賞► 了解詳情