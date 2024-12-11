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11/12/2024

退休後，與股市保持更遠距離

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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　又隔了一期，今日終於可以和大家分享一下退休後，我還會否買股票的看法了。

 

　　我的答案很簡單：仍然會。

 

　　但我要強調，我肯定不會是那些退休後終日流連股票行的長者（現在根本不需要了，今時今日，只要拿著手機，隨時隨地都可以買賣股票）。我會繼續買賣股票，主要目的是為了抗通脹，另一個目的是為了消磨時間，又可以保持腦筋靈活。

 

　　我記得我在本欄提過，投資股票其實可以令我們更關心經濟和時事。只要你買入一隻股票，某程度上你就是這家公司的股東，如果你是認真看待這項投資，你應該特別留意該公司的經營情況，而影響該公司經營情況的因素，當然也包括宏觀經濟情況，有時甚至關乎政治（你買了受中美關係變化影響的股票，就當然要留意中美的政治角力呢）。

 

　　即是說，買股票絕對是推動一個人關心經濟和政治，以至某些行業變化和前景的動力。

 

　　對於退休人士來說，這實在是一種很好且輕鬆的工作模式，既然我現在的工作已經與股票投資有關聯，退休後我自然會繼續了！

 

退休後繼續買賣股票是為了抗通脹，兼保持腦筋靈活。(Shutterstock)

 

　　至於抗通脹方面，相信大家都明白，如果經濟壯旺，物價上升，上市公司很多時都會把增加了的成本轉嫁給消費者，令到公司保持本來的邊際利潤率，甚至擴大呢！如是的話，公司股價會上升，派息也可以增加呢！

 

　　而從投資策略方面，雖然我已經收集了足夠的收息股，但我會保留一定的流動現金，也願意承受一點風險。因此，如果當我持有的收息股，價格因為大市回落而下跌，我是會再收集一些。若這些股票有兩成左右升幅，我就會沽出，賺了當中的差價。

 

　　如果市況一直疲弱，我就繼續收息。最重要是我有持貨能力，以及這些股票的基本因素沒有變化。

 

　　原則上，我只會集中增減我的退休收息股，即是我推介的五隻收息股。但由於我自己喜歡研究股票，也對股票有一定認識，所以，我不排除在該五隻收息股之外，仍會買少許其他股票。

 

　　但我會給自己一些指引，那就是，大約只會撥20萬元左右去買收息股以外的股票，絕對不再加碼，無論賺蝕，只維持最初的出資，即是贏了就可以有多點本錢，輸了就要罰自己，減少注碼！

 

　　綜合來說，我自己退休後仍然會買些股票，或繼續稍為貼市跟進一些股票，主要目的就是抗通脹和考自己眼光而已。所以，我會繼續與股市保持距離，而且會比現在的距離還要遠一點呢！

 

　　作者電郵lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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