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11/12/2024

全球城市權力指數排名｜東京連續9年排第3！新加坡、首爾排5、6！香港落後上海、北京

#打工仔 #巴黎 #東京 #倫敦 #紐約 #Global Power City Index #香港 #新加坡 #上海 #北京 #Pantry熱話 #全球都市排名 #首爾 #權力指數 #GPCI
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Text: Katty Wu

　　日本的森記念財團「都市戰略研究所」剛剛公布「全球城市權力指數綜合排名2024」（Global Power City Index），在48個城市當中，頭5位分別為倫敦、紐約、東京、巴黎及新加坡，跟去年的排名一樣。上海上升4級，排11；香港則跟2023年一樣，維持在18位！

 

　　森記念財團（Mori Memorial Foundation）的都市戰略研究所（ Institute for Urban Strategies）是由「森大廈株式會社」於2008年設立，以全球各國的城市作為對象，針對環境、社會、政治、經濟、國際關係等範疇的現在與未來作調查及分析。「全球城市權力指數排名」是以全球48個主要城市作為對象，用6個主題去評分，包括經濟、研究及開發、文化交流、宜居性、環境及交通（對外及國內），每個的評分比重各有不同，例如經濟佔的分數最高，研究及開發、環境則比較低。每個主題更會細分8-16個項目去評分，共有70個不同的指標，所以研究的結果很有公信力。

 

「全球城市權力指數綜合排名2024」（1-20位）

 

 

　　倫敦連續13年高踞榜首，文化交流及交通排第一位；第二位的紐約總分比去年低，但經濟、研究及開發都仍然排首位。至於東京，雖然因為日圓貶值的影響，令GDP的評分減低，經濟排名跌至第十位，但亦因為日圓貶值，吸引更多外國遊客到訪，於文化交流及交通的評分有顯著的上升，所以總分仍然穩佔第三位。

 

　　21至48位之中，亞洲幾個城市台北、大阪、曼谷及福岡，分別排30、35、39及42位。而香港的經濟及環境排名都比較低，分別排27及29位，但研究及開發排第10、交通排13，所以綜合排名18位。

 

「全球城市權力指數綜合排名2024」中，6個主題的1至20位排名。

 

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