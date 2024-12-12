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12/12/2024

深圳好去處｜南山區Kaledo嘉樂道：簡約風新商場，首店雲集，寵物友善，設有單車徑

#聖誕好去處2024 #北上食買玩 #打卡熱點 #去旅行 #嘉樂道 #假日好去處 #深圳 #南山區 #Shopping #Kaledo
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Text: wong lin lin rachel Photo: kaledo@小紅書

　　假期北上旅遊，是大部分香港人近年的習慣。玩了一段時間，可能已經未必滿足到遊客的喜好，所以不時有新興玩意產生。深圳不斷有新商場開幕，早前於深圳南山中山區，就有一個崇尚自然的新商場Kaledo嘉樂道落成。商場建築風格簡單，但舖頭包羅萬有，集文化消息、潮玩新生活風格於一身，商場還設有踩單車區域，相信會是香港人最新北上的好去處。

 

 

　　位於深圳南山中心區、保利劇院旁的Kaledo嘉樂道商場，位處交通方便，乘搭地鐵後海站下車便到達。商場5層樓高，總面積達6萬平方米左右，商舖、食店林立，而入口設計採用開放式，方便隨時舉行活動。

 

 

　　商場購物區，引入不少特色商舖，除了有大型二手奢品店「ZZER只二」之外，還有設計師品片「UQIO雾丘」等。亦有不少首店於Kaledo嘉樂道商場開首店，包括「大漁燒肉」，另外還有讓顧客行到攰休息一下的咖啡店，相信可以花大半天在商場內活動。

 

 

　　內地商舖「多抓魚巡遊商店」，會在Kaledo嘉樂道商場開設首間華南店，專門售賣分類二手書和二手服裝，還有店舖自家推出玩具和服裝。

 

 

　　另外，Kaledo嘉樂道商場在B1區下沉廣場，開設5000平方米的騎行公園。公園內有單車使用道路串連空間與商舖、推車坡道、停車區等專屬騎單車的友善設施，騎單車去到喜歡的商舖，可以先泊車再吃喝玩樂。

 

新商場成為網紅打卡熱點（相片來源：呀侎@小紅書）

新商場成為網紅打卡熱點（相片來源：呀侎@小紅書）

新商場成為網紅打卡熱點（相片來源：呀侎@小紅書）

新商場成為網紅打卡熱點（相片來源：呀侎@小紅書）

 新商場成為網紅打卡熱點（相片來源：呀侎@小紅書）

　　還有一個樂福裏街區，在這小區內設有主題公園，周邊有很多商舖，可以讓顧客體驗滑板、高爾夫球、街舞等運動。而且，還會引車展、復古文化等商舖，打造成一條小街，十分有趣，仲可以不忘打卡照相。

 

Kaledo商場
地址：深圳南山區粵海街道文心六路保利文化廣場C區Kaledo嘉樂道
交通：地鐵2號線「後海站」E出口直達

（圖片來源：kaledo@小紅書）

 

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