全球大辭職潮？職場節奏急速工作量大，提供學習機會可留住員工？研究發現橫向調遷機會媲美薪酬2.5倍，對公司、員工皆有利

近年來，全球的離職數字有所上升。如美國於2021年便出現大辭職潮（Great Resignation），與2019年全年4210萬人離職相比，2021年辭職人數躍升至4740萬，增幅逾12%。雖然有指這個趨勢隨後會逐漸緩和，但微軟（Microsoft）及領英（LinkedIn）的研究卻指出，2024年會有更多人辭職。

這兩間機構早前調查了全球31個國家超過3.1萬人，近半數（46%）受訪者打算在未來一年離職，比例高於2021年的40%。領英提到，去年秋季以來，每個職位的求職申請激增了14%；歐洲一半的人事部經理亦預測今年員工流動會增加。

至於辭職的原因，主要是對工作感到怠倦。微軟的工作趨勢指數顯示，全球有68%的人不堪職場節奏急速和沉重工作量，46%的人感到筋疲力盡。而領英的工作信心指數同樣顯示，59%積極求職的美國僱員表示感到被工作所困，51%人對工作感疲倦。

領英同時發現，留住員工的最佳策略是提供學習機會，香港也有相類似的情況。有線上財富管理平台早前作出調查，發現香港超過四成的Z世代和千禧世代僱員有離職傾向，接近七成認為如企業提供支援，例如工作坊、諮詢意見等，幫助他們做好財務準備，可降低離職意向。

而2021年麻省理工學院學者的一項研究指出，在職業上橫向發展對留住員工有顯著效用。所謂橫向發展，就像螃蟹般橫向調遷到其他崗位，不是晉升也不一定加薪，例如原本從事市場部後來轉做銷售，情況類似「轉跑道」。

麻省理工研究發現，在預測員工是否留在一間公司時，橫向調動機會的重要性可媲美薪酬的2.5倍。另一篇美國學者論文得出相同的結論：橫向調遷不僅對機構有利，對員工亦然。不少曾經橫向調動的員工，他們在職業生涯的後期，有更大機會獲得晉升及更佳的工資增長。

英國智庫財政研究所（Institute for Fiscal Studies）也審視了100個國家內20萬名白領和3萬名經理在10年內的表現，發現具潛力的優秀管理人員，似乎都擅長將員工分配到合適的崗位上，旗下員工橫向和縱向調動也較多。隨著公司生意愈做愈出色，這些橫向調動員工的薪酬也水漲船高。

一般人都期待升職加薪，我卻目睹過不少在某一崗位表現卓越的人，一旦晉升，離開熟悉的位置，例如由前線銷售變成坐在辦公室的管理人員後，顯得舉步維艱。反而橫向其他領域，摸索不同範疇，也許有助未來在職場上走得更遠。

現今潮流轉變迅速，橫向職業發展既可學習新事物，又有利於拓展人脈，如求職者能夠掌握更廣泛的知識和技能，相信可成就更遠大的事業和人生目標。