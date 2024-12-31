智慧科技減暴雨威脅：320個遠程防洪裝置實時監察，清淤機械人出動，三維泥石流動模擬技術判斷山泥傾瀉風險

西班牙東部省份瓦倫西亞及週邊地區早前發生歷來罕見的暴雨，導致洪水成災，死傷慘重，再次喚起全球關注洪水為患的問題，世界各地紛紛尋找方案以減低水災造成的傷害。

為防止水災破壞，以至全城被海水淹沒，印尼政府現正展開遷都工作，新首都位於東加里曼丹省的「努山塔拉」，距離原首都雅加達約1,236公里（大約是香港與上海的距離）。遷都工程估計耗資達450億美元（3,515億港元，約佔該國國內生產總值的3%），需遷徙人口190萬，預期要20年才可完成。這樣勞師動眾的主因之一，是雅加達的土地下沉和暴雨引致嚴重水浸。根據印尼萬隆理工學院（Bandung Institute of Technology）2018年的研究顯示，雅加達北部過去10年已下沉2.5公尺，到2050年，該區約95%的沿海土地將被海水淹沒。

同樣因為水患而考慮遷都的還有泰國。每逢雨季都不時暴雨成災，加上地處低窪，經常出現水浸。當地官員指全球暖化趨勢可能令曼谷被淹沒，因此遷都是其中一個考慮方案。

香港近年亦深受極端天氣帶來的暴雨影響，政府的應對方案是創新科技的廣泛應用。近年當局耗資超過80億元改善雨水排放系統，包括黃大仙及港島東區等曾發生較嚴重水浸事故的地區。而在暴雨前後會利用清淤泥機械人在不同環境進行緊急清淤工作，並在全港不同地點設立320個「遠程防洪裝置」，讓工作人員可實時監察各主要河道和水道的狀況，協助渠務署迅速採取預防及應變措施，並試行智能系統，實時分析街道影像，辨識街道水浸情况等。

此外，土力工程處還主導開發和應用的三維泥石流動模擬技術（3D-DMM），利用先進的電腦模擬和運算技術，結合創新技術如地理資訊系統（GIS），模擬泥石流動的路徑和速度，因此可更準確地判斷天然山坡山泥傾瀉的風險，從而進行針對性的改善工作。當局同時收集了香港超過六萬個人造斜坡和2,700個天然山坡的數據，以及地形圖、航空照片和光學雷達數據，形成了一個豐富的空間和文字數據平台以供檢索。該平台現已成為政府內部、顧問和工程師不可或缺的系統，有關資料已向外開放，增強公眾對斜坡維修的意識。

同時，政府也採用了嶄新的「聯合運作平台」（COP），利用GIS電子地圖平台供不同政府部門實時分享緊急資訊，包括山泥傾瀉、水浸、樓宇受損和重大道路事故，以加強各部門的緊急應變協調，以便提升應變效率。

面對日益嚴重的天災，我們需要強大的應變能力。善用先進科技是其中的關鍵，各界更要通力合作，力求以集體智慧共同應對各種挑戰，以保障大眾市民的安全。