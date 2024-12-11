離奇的敘利亞政變，誰是最大贏家？

敘利亞政變的速度，大家看得目瞪口呆，最離奇的是，從北到南，叛軍沒有遇到任何政府軍的抵抗，軍庫裏的精銳武器也沒有動用過，這是否反映政府和軍隊之間早出現了很大問題，總統阿薩德失去指揮能力？當我們在新聞上看到叛軍騎著摩托車長軀直入大馬士革，實在有種非常夢幻的感覺。叛軍抵達首都後，原來阿薩德和家眷已早一步逃亡了，但他所有下屬包括總理卻全留在大馬士革。總理指示可與叛軍合作，和平轉移權力，而叛軍能兵不血刃之餘，並表示要保護原有的政府機構。

敘利亞叛軍騎摩托車長軀直入首都大馬士革，途中無遇到政府軍抵抗。(AP)

這本已夠離奇了，不過最離奇的是，事後莫斯科首先揭露，阿薩德其實較早前已和各派別開會，而這位獨裁統治24年的領導人，願意放棄權力讓反對派執政，他特別點名以伊德利卜省為基地的敘利亞救國政府頭目巴希爾為接班人，以避免衝突造成的傷害。克里姆林宮這麼一說，甩掉普京為何沒有積極協助阿薩德抗敵的責任，還向叛軍中最大組織「沙姆解放軍」(HTS)喊話，請他們尊重俄羅斯在敘利亞東部的地中海海軍基地。

至於伊朗的不作為一樣離奇，雖說她被和以色列的衝突弄得元氣大傷，外內交困，但其伊斯蘭革命衛隊仍是區內最龐大的實力軍，在關鍵時刻都不出手，難道屬改革派的新總統佩澤希齊揚真的連外交立場也改革了？究竟伊朗內部正在發生甚麼轉變，令她對今次盟友面對政變也袖手旁觀？這方面非常值得大家的關注。

伊朗新總統佩澤希齊揚無出動伊斯蘭革命衛隊支援盟友阿薩德，令人費解。(AP)

敘國的改朝換代，其實對伊朗衝擊頗大，她所領導的「抵抗軸心」徹底瓦解了，自此要孤獨地面對以色列的威脅。以色列當然不會手軟，伊朗的生死可撼動整個中東局勢。

說到以色列，她在今次政變的角色呼之欲出。眾所周知，土耳其自上次敘國內戰爆發後，便一直在該國北部邊境城市培養遜尼派武裝組織，以對付東北部的庫爾德族地區，而HTS的靠山便是土耳其，如果沒有土耳其所提供的財政、武器、情報、通訊和策略，HTS絕不能領導群雄勇往直前。因此，不少評論認為土耳其成功推動HTS奪取政權，現在可謂是大贏家。不過，我們不禁問，土耳其真的能如此獨擔起大旗嗎？

有以色列媒體最近揭露，上個月即11月，以色列和土耳其的情治單位便曾進行秘密會談，後來有消息指其實早於半年前兩國已有接觸，美國亦有參與，為敘利亞布局起來。原來土耳其總統埃爾多安在前台不停譴責以色列，還與之斷交，只是一場戲，後台則和以色列密謀互相配合推翻阿薩德，全世界都被他騙倒了。

有以色列媒體指，土耳其總統埃爾多安表面不停譴責以色列，暗裏其實一起密謀推翻阿薩德。(AP)

當大馬士革落入叛軍之手時，內塔尼亞胡便得意地指這是歷史一刻，並歸功他不斷襲擊真主黨和伊朗，致令她們再無能力拯救阿薩德。很快，以色列便進攻仍屬敘方的戈蘭高地，再肆意對大馬士革及其他地方作出有史以來最大的空襲，目標對準機場和具戰略性的軍事基礎設施。其用意非常明顯，就是要削弱未來政權的戰鬥能力，威懾各武裝力量並展示「我才是大佬」，當然最終目的就是欲控制後阿薩德的敘利亞。

事實上，內塔尼亞胡等一班極右猶太復國主義者，欲建構的大以色列國及其勢力範圍，除黎巴嫩、約旦和埃及的西奈半島，還有伊拉克和沙特西北部地方，而敘利亞對他們而言深具戰略意義，拿下整個戈蘭高地更是他們的夢想。不要忘記，被任命為看守總理的HTS領袖巴希爾，他父母正是1967年逃離其家鄉戈蘭高地的難民。

阿薩德政權倒台後，以軍坦克迅速開入屬於敘利亞的戈蘭高地。(AP)

帶著新奥圖曼主義野心的埃爾多安以為自己扶持的HTS勝出了，將可控制敘利亞一個新朝代，在中東地區爭取更多話語權，怎知以色列搶先一步，未等新政權成立，便狂轟猛炸攻城掠地，欲成為敘國新的殖民主。

如果我們把歷史拉長來看一下，這可能是以色列花了一段長時間的精心布局，一如黎巴嫩傳呼機血案。真是要佩服猶太復國主義者的長遠眼光和其聰明之處，他們一步步打擊對大以色列國計劃的威脅力量，從哈馬斯、真主黨到伊朗，連消帶打，而拜登一上台便立即配合猶太復國主義勢力，企圖利用烏克蘭拉倒俄羅斯。看看拜登在下台前盡力把烏克蘭往前推，加緊向烏克蘭大灑軍費，又放寬武器使用，弄得俄羅斯窮於應付，後欄著火亦無力處理。

內塔尼亞胡為掃清構建大以色列國的障礙，疑作出長時間精心布局。(AP)

此外，美以兩國又利用埃爾多安急於解決庫爾德族和國內敘利亞難民問題，假借他的手扶持反政府武裝來打擊阿薩德政權，去完成猶太復國主義者的千秋大業。當有不少敘利亞人歡呼改朝換代，被視為「恐怖組織」的HTS終可登上統治之位，原來所有角色都可能早已在以色列的計劃之內。正所謂螳螂捕蟬，黃雀在後，看來今次以色列才是大贏家。