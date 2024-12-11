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11/12/2024

Donguri Republic聯乘粵東磁廠限量瓷器套裝，龍貓針織頸巾及吉卜力披肩圍巾，2025年行事曆新上架

#龍貓 #dongurirepublic #粵東磁廠 #Shopping #著數優惠 #橡子共和國
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Text: Eunice Chow Photo: Donguri Republic

　　為聖誕禮物而煩惱嗎？如果身邊有宮崎駿 fans，送他／她這款Donguri Republic聯乘粵東磁廠 ｢港彩｣ 瓷器套裝，一定好開心！每件精緻描繪了橡子共和國的活潑橡子君和細膩的紋飾，展現出獨特的傳統青花藍彩風格，具實用和藝術觀賞價值。另外，今個月店舖有不少吉卜力主題新品上架，最啱寒冬保暖用，即睇五大聖誕禮物推介！

 

　　吉卜力主題精品專賣店Donguri Republic （橡子共和國）與近百年歷史的本土彩繪瓷廠 ｢粵東磁廠｣ 首度攜手，推出一套三件包括有碗、圓碟和筷子的｢港彩｣瓷器套裝。

 

 

　　套裝全球僅限量生產500套，餐具採用晶瑩剔透而堅韌耐磨的高質骨瓷製成，每件都精緻描繪了橡子共和國的活潑橡子君和細膩的紋飾。

 

 

　　2025年1月1日起，會員可於Donguri Republic香港全線門市以40點積分免費換領，或以每套售價$590 同步於門市及線上商店發售，先到先得，售完即止！

 

聖誕禮物推介︱1《龍貓》貓巴士針織頸巾及保暖手套

 

　　Donguri Republic 12月新推的產品，包括《龍貓》貓巴士針織頸巾及保暖手套，《哈爾移動城堡》、《龍貓》、《魔女宅急便》曖暖笠笠披肩圍巾，好啱冬日穿戴，用作聖誕派對抽獎禮物亦不失禮。即日起至2024年12月31，於Donguri Republic門市或網上商店購物滿HKD500即可獲送額外5個積分（每人每日最多獲贈額外10個積分）。

 

《龍貓》貓巴士針織頸巾$240

 

《龍貓》貓巴士針織保暖手套$200

 

聖誕禮物推介︱2《龍貓》找到草莓了保暖毯

 

　　可愛毛氈是蓬鬆又柔軟的羊羔毛質料，有不同大小呎吋。

 

《龍貓》找到草莓了保暖毯140x200cm（大）$720

 

《龍貓》找到草莓了保暖毯 100x70cm （小）$260

 

《龍貓》找到草莓了保暖毯 100x140cm（中）$450

 

保暖毯質地舒服，冬天暖笠笠。

 

聖誕禮物推介︱3《哈爾移動城堡》、《龍貓》、《魔女宅急便》披肩圍巾

 

　　女生fans收到《哈爾移動城堡》、《龍貓》、《魔女宅急便》披肩圍巾應該好高興，多樣變化配合不同場合和穿搭，顏色易襯衫。披肩圍巾附有鈕扣而且闊度達60cm，可以用作披肩、圍巾或斗篷。

 

 

吉卜力主題披肩圍巾 $360

 

吉卜力主題披肩圍巾 $360

 

吉卜力主題披肩圍巾 $360

 

聖誕禮物推介︱4吉卜力角色短襪

短襪織有吉卜力角色的樣子，是可愛又實用的禮物，每款$50- $60。

 

 

聖誕禮物推介︱5 2025年行事曆

 

　　行事曆的內外都印有吉卜力角色的圖案，合成皮革的保護套美感又耐用，不論是上學或上班一族都非常適用。

 

《龍貓》、《魔女宅急便》、《千與千尋》、《天空之城》2025年行事曆每款$180

 

《龍貓》、《魔女宅急便》、《千與千尋》、《天空之城》2025年行事曆每款$180

 

售賣點︰Donguri Republic各大分店及官網

 

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