  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watche Tre...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

12/12/2024

溫傑星期四｜年尾重磅會議加數據 內需、內銀要睇實？｜中短期輪證部署迎2025年

#hot talk 1點鐘 #溫傑 #凱基亞洲 #內地口岸區 #中國出入口 #中經會 #認股證 #窩輪 #牛熊證 #到期結算 #輪證網站首頁 #牛熊證街貨圖 #認股證搜尋 #牛熊證搜尋 #美股窩輪 #美股認股證 #美股牛熊證 #引伸波幅 #恒指牛熊證 #恒指窩輪
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：

凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管　劉嘉輝 （金管局及證監會持牌人士）

 

　　中央經濟工作會議正舉行中，市場料會更多有力的政策方向出台，以應對外圍動盪及自身經濟因素，範疇料包括經濟增長、財政及貨幣政策、穩樓市措施及如何刺激消費市道，內銀、內需股要留意？另外，明年港股有甚麼投資板塊可及早部署？又如何運用中、短期輪證捕捉先機？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/Z1jrc2silNk?feature=shared

 

►把時間軸拉到02:00開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

提提大家，我們由即日起已暫停Facebook直播，一齊集中在YouTube交流互動，或者去etnet TV睇直播都可以！

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長，你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟？► 立即投票

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #溫傑 #凱基亞洲 #內地口岸區 #中國出入口 #中經會 #認股證 #窩輪 #牛熊證 #到期結算 #輪證網站首頁 #牛熊證街貨圖 #認股證搜尋 #牛熊證搜尋 #美股窩輪 #美股認股證 #美股牛熊證 #引伸波幅 #恒指牛熊證 #恒指窩輪
更多財智文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

離奇的敘利亞政變，誰是最大贏家？

11/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲上調3個月存息至3.85厘，富邦3.8...

10/12/2024 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk