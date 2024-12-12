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12/12/2024

啟德JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 12.22開幕！全球首個超音鼠遊樂場、忍者道場、未來運動館VR跑馬仔及餐廳，五大樓層分布＋票價詳情

#本地遊 #周末好去處 #VR #JOYPOLISSPORTSHONGKONG #超音鼠 #啟德 #運動主題遊樂場
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Text: Eunice Chow Photo: kkday、Joypolis Sports Hong Kong fb

　　JOYPOLIS SPORTS HONG KONG海外首間旗艦店登陸啟德，將於12 月 22 日正式開放，終於有得玩全球首個超音鼠運動主題遊樂場 SONIC Stadium！室內遊樂場結合運動、娛樂和科技，三大主題區域有超過 20 款遊戲，亦設餐廳及紀念品商店，想聖誕一家大小或約朋友去玩，先睇以下介紹！

 

　　超音鼠迷必去！JOYPOLIS SPORTS HONG KONG（JP超動感世界）海外首間旗艦店即將登陸啟德體育園運動健康中心，亦是全球首間 SEGA SONIC STADIUM，店舖樓高五層、佔地3萬平方呎，地方勁大！貴為日本遊戲巨頭CA SEGA旗下著名的室內主題樂園，不少設施利用最新虛擬實境（VR）技術等，大家可於全天侯舒適地在室內享受各種結合運動與娛樂的設施！

 

 

先講一下各樓層的分布

 

G／F 忍者道場 NINJA DOJO，可挑戰 4 米高多層結構、有 70 個不同難度任務挑戰

1／F 接待處 x 紀念品商店，有售多款限定超音鼠精品及SONIC周邊

2／F 全球首個超音鼠運動主題遊樂場 SONIC Stadium

3／F 主打多個多個 MR 遊戲體驗的未來運動館 Future Arena

4／F 餓虎藏龍 Hungry Tiger Hidden Dragon IP主題餐廳

 

 

三大主題區︱1忍者道場 NINJA DOJO

 

　　點先可以做個現代忍者？忍者道場 NINJA DOJO 將日本傳統忍者元素與全球大熱的 Ninja Warrior 運動概念完美結合，帶領參加者進入日本忍者的訓練道場，挑戰六大忍者終極試煉，包括忍者任務：勇闖行動、忍者狂舞、扭身逃生、忍者閃電手、手裏劍飛鏢王及忍者群鬥，考驗你嘅靈敏度、速度、專注力、戰略頭腦！你更可親身體驗最正宗嘅忍者手裏劍對戰，仲有劍刃挑戰同忍者體能訓練。

 

 

三大主題區︱2超音鼠競技場 SONIC STADIUM

 

　　超音鼠迷必去全球首個 SONIC STADIUM 運動主題互動遊樂場，挑戰四大項目！Fans可於SONIC Athletics 音速田徑競技場參加田徑競賽，包括100米短跑、跨欄，SONIC Jump 空中金環大冒險項目中，如超音鼠般穿越重重關卡經典跳躍考驗你的彈跳力及反應速度。SONIC Spin Battle 音速旋風是高速滾軸比賽為 SONIC 角色注滿能量，加速衝向終點，體驗SONIC的速度和力量。SONIC Stadium Kidz 超音鼠全能運動場則專為小朋友而設的超音鼠全能運動場，讓大人小朋友沉浸於Sonic的世界。

 

 

下一頁：更多JOYPOLIS SPORTS HONG KONG主題區

 

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