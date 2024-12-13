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13/12/2024

A股悄悄升，A股基金有可為

#基金債券攻略 #A股基金 #投資 #神州基金 #理財智慧
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    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　連續幾次提到，由於內地經濟出現滑坡，為了提振經濟，以及抗衡美國的制裁，中央終於在今年9月，當美國啟動減息周期後使出「組合拳」救市，令市場喜出望外，刺激中港股市在9月下旬急升。

 

　　雖然這個升勢不能持續，10月第一個星期之後更出現反高潮，而且回調力度十分強，令人感到這又可能是另一次「狼來了」。

 

　　但我可以告訴大家，內地A股其實不是想象中差，表現也優於本港的中資股，例如10月整體市場回調，但內地上證綜合指數只跌1.7%，本地恒生指數和國企指數則跌3%至4%；到了11月，恒生指數和國企指數持續下跌4%，但上證綜合指數已經回升1.4%。

 

　　我認為，今次阿爺是認真的，而且決心很大，因此，緊貼國家政策的內地股市，這一次應會迎來一次明顯升市。部署未來一年的基金投資時，A股基金值得大家優先考慮。正如早前我在本欄提過，早幾年落後的，正正就是「神州基金」，因此，今次回升，神州基金的上升空間也最大！

 

在10至11月，內地上證綜合指數的表現，優於本港的恒生指數和國企指數。(Shutterstock)

 

　　在此可以補充一句，今個星期初，中央政治局率先召開會議，為周三召開的中央經濟工作會議定調時，又再重申振興經濟的決心。而且，有幾個說法是首次提出的，包括「超常規逆周期調節」、「實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」和「全方位擴大國內需求」。

 

　　這三個提法表面上似曾相識，但實際上是有新提法，或者有新的組合。當中最吸睛的應該是「實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」，過去財政政策和貨幣政策是分開提的，但今次是將兩者合而為一，明顯是要兩者互相配合。

 

　　另外，「適度寬鬆的貨幣政策」的提法，也是自2011年以來首次調整立場，預計明年降準或減息會陸續有來呢！

 

　　當然，中央重申會穩住樓市股市也是十分正面的消息，這一點和9月時的組合拳互相呼應，當中最主要就是以真金白銀支持上市公司回購股票，以穩住股價，甚至希望股市向上，以進一步吸引資金入市，完善股票市場集資的角色。

 

　　既然確定了A股前景正面的看法，作為本地投資者，其中一個投資渠道自然就是A股基金了。

 

　　上日的文章已經介紹過幾隻持有A股比例較高的中國基金，如果大家看好內地A股，應該買純A股的基金。市場上以純A股作招徠，又提供予零售投資者購買的A股基金，數量不太多，而且規模也不算大，部分原因是因為內地資本市場不是全面開放，外資基金只可以透過一些境外投資者的額度去買內地A股，因此，A股基金的供應有限。

 

　　具體的A股基金推介，下次再續。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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