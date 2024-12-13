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13/12/2024

1周部署｜連敬涵：內地政策憧憬告一段落 恒指下周繼續悶局？

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嘉賓：香港股票分析師協會理事　連敬涵

 

　　本周港股上下波幅近1400點，高位曾見21000點，但最終末能守穩，今日甚至跌穿兩萬點。市場對中經會政策憧憬炒作已告一段落，會議亦無驚喜傳出，港股走勢或再次轉弱？內地年底前降準機會大嗎？外圍方面，聯儲局下周將公布議息結果，市場已預期會減息0.25厘，議息對港股的利好作用有限？內需股出現回吐，中經會雖然無具體措施推出，但會議上已確定要大力提振消費、全方位擴大內需，消費股短期可再有炒作嗎？如何評估內需股明年投資價值？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/SS4dEfIYhBA?feature=shared

 

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