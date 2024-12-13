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13/12/2024

劉德華12月17日紅館開騷！與本地藝術家皮忠合作 中環荷里活道大型壁畫助慶Fans打卡

#荷里活道 #紅館 #假日好去處 #中環 #劉德華 #聖誕好去處2024 #演唱會
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Text: wong lin lin rachel

　　劉德華闊別紅館6年後，將於本月17日舉行20場《今天is the Day劉德華巡迴演唱會》，跨年演出與歌迷過聖誕節兼迎接2025年來臨。冠名贊助商保誠保險與本地藝術家皮忠合作，以華仔演唱會海報為藍本，於中環荷李活道創作演唱會主題壁畫，好讓廣大市民和Fans打卡，預先感受演唱會氣氛。

 

 

　　劉德華《今天is the Day劉德華巡迴演唱會》終於來到香港站，20場個唱即將在12月17日於紅館啟開序幕。之前已經分別在東南亞、內地進行共52場演出，回到自己的地方，也要特別好好慶祝。冠名贊助商保誠保險與本地藝術家皮忠合作，以華仔演唱會海報為藍本，於中環荷李活道創作演唱會主題壁畫，讓Fans們去打卡。

 

 

　　為凝聚一股演唱會熱，本地藝術家皮忠用大膽的冷暖混色和其標誌性的筆觸，以狂野筆法勾勒的抽象音樂元素融入劉德華肖像，在呼應演唱會主題的同時，打造極具視覺衝擊力的作品，讓一眾歌迷打卡拍照之餘，並可近距離欣賞畫作中豐富的細節。

 

 

　　劉德華早前作短時間休息後，近日已經積極為演唱會進行排練，已完全投入狀態之中。再次於香港開騷，劉德華心情都不會特別鬆懈，劉德華坦言：「唔會呀！因為對我嚟講每場演出都一樣緊張。今次20場所揀嘅歌曲，大部分以廣東歌為主，其實以我個人賣飛嘅演唱會嚟講，我係首次唱三面台，相信同Fans互動氣氛可以更集中。」

 

　　此外，行善最樂，演唱會主辦單位表示劉德華今次演唱會將不會接收任何花籃，呼籲各方友好將這份心意化作善心，捐款去「劉德華慈善基金」，大家欣賞演唱會之餘亦可以幫助有需要的人士。演唱會主題壁畫由即日起至2025年1月2日中午12點於中環荷李活道74號PMQ對面展現。

 

 

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