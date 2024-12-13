麥當勞著數優惠︰教你拎超值套餐8折、早餐9折方法 $100八杯McCafé咖啡套票、$9.9凍厚椰奶鐵回歸 集齊《龍珠》大魔卡最後機會

麥當勞最新著數優惠！麥當勞App會員12月13日即日中午12時起，可領取麥當勞「小小心意」專屬低至8折優惠券及參加有獎活動「可口可樂狂歡賞」。另外，各位《龍珠》fans 注意，12月16日起繼續有龍珠大魔系列，下周更有新一輪麥當勞App VALUE MONDAY電子優惠券推介！

食麥當勞都要回顧？冇錯，即日中午12時起，麥當勞App 2024年度回顧最終回為每位App用戶提供度身訂造的個性分析，讓每一位麥當勞粉絲更了解專屬自己的麥當勞個性！只需打開麥當勞App並點擊麥當勞個性分析頁面，系統就會根據您今年麥當勞App的點餐記錄，分析您的麥當勞個性！

16種不同個性可以分為四大類：朝氣型、夜貓型、窩心型及爽快型。

指定超值套餐8折

為感謝各位麥當勞App粉絲全年麥麥陪支持，麥當勞App由即日中午12時起至12月31日將推出「小小心意」專屬優惠券及有獎活動「可口可樂狂歡賞」，用戶只需打開麥當勞App並點擊「拎優惠券兼參加狂歡賞」Banner， 即可領取「指定超值早晨套餐9折」及「指定超值套餐8折」兩款「小小心意」專屬優惠券，領取優惠券後將自動參加狂歡賞抽獎活動。

今次抽獎活動獎品除了可口可樂藍牙喇叭及背囊等一系列精美可口可樂精品之外，更會送出8部iPhone 16 Pro Max （256GB） 沙漠色鈦金屬顏色。

詳情：https://mcds.hk/2024yearwrapped

《龍珠大魔》珍藏卡（只限於麥當勞App換購）

各位《龍珠》fans最後機會集齊全套麥當勞龍珠大魔卡！麥當勞App用戶可於下星期一（12月16日）上午11時起於App內購買任何指定套餐就可換領以下8款珍藏卡的其中一款。指定套餐包括「$44日式吉列雞腿飽套餐附《龍珠大魔》珍藏卡」或指定超值套餐加$5換購。

《龍珠大魔》珍藏卡會以印有神龍肖像的包裝袋派發，款式隨機，數量有限，換完即止。

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