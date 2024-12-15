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15/12/2024

歐央行勢棄與美同步，更積極減息救經濟

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　美股有點升不動了，美債大跌，比特幣卻維持強勢。S&P500錄得特朗普勝選以來最差的表現，M7回吐。資金擔心財政赤字，10年期國債收益率上周暴漲25點，送上今年以來最差的單周表現。比特幣為首的虛擬貨幣，卻在特朗普言論支持下又衝新高。美股市場中散戶參與比率創下歷史紀錄，Meme股雞犬升天。美國經濟明顯好過世界其他主要經濟體，美元匯率繼續走高。

 

　　中國重要會議14年來首次將貨幣政策基調轉為「適度寬鬆」，並將提振消費放在重要位置。歐洲央行減息1碼，歐元波動不大；瑞士央行意外減息2碼，來制止瑞郎過度升值。地緣政治衝突和俄羅斯伊朗可能受到制裁，能源價格普遍大漲，金價略升。韓國總統被彈劾，法國產生新總理。

 

　　美國聯儲局FOMC將於12月17至18日召開今年最後一次例會。11月的通脹數據，為聯儲局減息打開了最後一扇門，但也打出了一個巨大的問號：明年的利率走向充滿著不確定性？借用《彭博社》一篇文章的標題：「12月開綠燈，明年亮黃燈」。

 

　　11月CPI和核心CPI按年升幅分別為2.7%和3.3%，高過市場預期，但是沒有高到需要恐慌的地步，這給了貨幣當局足夠的空間來重新調整利率走向。FOMC在9月大碼減息前，通貨膨脹看來正在迅速趨向2%的政策目標；10月正常碼減息時，已經有很多人懷疑物價回落出現了停滯；最新數據則確認，不僅通脹停止了下降，更出現了反彈。

 

　　好消息是高企不下的租金開始回落，所以通脹大局不至於失控；壞消息是過去已經受控的商品價格，部分重回升軌。聯儲局官員對未來政策走向也出現了分歧，最近談論降息不那麼斬釘截鐵了，起碼言辭上距離9月的前瞻性指引愈來愈遠。鮑威爾最近也給出了暗示，「我們在尋求中性利率道路上多了一些餘地」。

 

　　市場的反應就更直接。CPI數據公布後，芝加哥期貨市場定價隱含96%的機會，聯儲局會減息1碼，vs數據前的70%。同時，資金現在預估明年減息在2至3碼之間。本屆聯儲局不太願意給市場大的意外，筆者相信這次減息1碼的機會甚高。從最近兩個月的數據判斷，聯儲局減息略嫌勉強，但是仍然說得過去。

 

　　其實本次會議的真正看點，在鮑威爾的語境和FOMC成員新的點陣圖。美國的物價走勢已經確認出現了溫和反彈，而特朗普新內閣的政策存在著巨大的不確定性。現任財長耶倫公開表達擔憂，特朗普提出的廣泛關稅政策，可能令聯儲局抗擊通脹的進展脫軌，並推高家庭的生活成本、企業的經營成本。

 

　　聯儲局明年暫停減息的可能性不小，只是時機未知。聯儲局不僅需要觀察物價和就業，更需要觀察新政府的政策。預計特朗普政府一上任，就會挾橫掃白宮及兩院之勢，雷厲風行地推出毋須國會批准的各項政策，需要國會批准的措施也會加速走流程。特朗普所提出的財政、關稅、移民、去監管和精簡政府措施，有多少是真正政策抑或選舉語言，有多少可經由政府機器有效實施，尚需靜觀其變。

 

　　美國就業市場依然強勁，居民收入增長也不弱，聯儲局有足夠的觀察空間與時間。但是就業不可能一直繁榮，低收入人群已經出現了入不敷出的情況。何時重新減息，取決於數據和新政府政策。鮑威爾堅持聯儲局決定不受政治壓力影響，不過筆者認為本屆聯儲局的骨頭並不硬，何況特朗普並非按規矩行事的總統。如果聯儲局明年1月暫停減息，估計某人的推特（現稱X）又要大做文章了。

 

歐洲央行行長拉加德表示，美國關稅政策對歐元區經濟帶來潛在衝擊。(AP)

 

　　歐洲央行上周開會，第四次下調政策利率25點至3厘。這是一次平淡無奇的降息，《彭博社》調查中除了一位經濟學家外，所有人都預期降息1碼。其實語境比利率決定更值得玩味。歐央行行長拉加德在記者會上稱，部分委員要求更大的減息，但是最後作出了「一致性決定」。歐央行還將明年增長預測下調了一整個百分點至1.4%，後年更悲觀。

 

　　拉加德指出美國關稅政策對歐元區經濟帶來的潛在衝擊。如果特朗普新政府向歐洲挑起貿易戰，對歐洲經濟是重大打擊的，對嚴重依賴出口的德國經濟更可以用重創來形容。但是在筆者看來，特朗普更多是想利用關稅作極端施壓，以達到逼迫歐洲開放市場、提高軍費的目的。特朗普關稅上的高調處理，對於歐洲充其量是潛在風險。

 

　　歐洲的主要問題，是國內經濟了無起色，結構調整舉步維艱，社會危機此起彼伏，能源成本長期偏高。由於德國法國的政局乃至政治生態環境迅速惡化，兩國政府現在根本顧不上經濟自救。德法經濟下沉，則旅遊業之外的歐元區經濟在可預見的未來都看不到上升的空間。貨幣聯盟使得歐洲國家沒有美國那種財政擴張的空間，只剩下貨幣當局獨力支撐。

 

　　財政政策缺席，加上特朗普在增加軍費上苦苦相逼，可以想象歐央行所承受的壓力，也不難預言歐央行放棄與聯儲局同步，以更積極的方式救援經濟。本次會議聲明刪除了「限制性政策」字眼，就是為未來更主動的逆周期操作進行鋪墊。

 

　　從掉期市場定價看，交易員預期至明年9月，政策利率下調5碼到1.75厘左右，這大概也是歐央行心目中的中性利率水平。市場預期歐洲以較快的速度，在各大央行中率先實現中性利率，並不排除政策基調轉入偏寬鬆的可能。以歐央行的行事方式，小步快減的機會較大，也就是頻繁減息，但每次都只有1碼，遇到特殊事件或意外數據另計。

 

　　歐洲的下沉，是結構性的。它錯過了最新的科技突破，製造業又失去了傳統優勢，財政政策被上次債務危機閹割，貨幣政策又受到掣肘，福利體系無以為繼，民眾拒絕改變，極端勢力趁勢上位。歐債危機以來，歐元區增長非常緩慢，在全球經濟中的比重已經萎縮到六分之一了（以購買力平價計）。不過，歐洲也不是都不好，西班牙增長比美國還快，結構改革亦有進展，希臘、愛爾蘭的情況也不錯。

 

　　本周焦點有三：1）聯儲局FOMC開會，預計降息1碼，鮑威爾在記者會上如何表述未來政策走向很重要；2）英倫銀行開會，預計不作利率改變，估計行長貝利暗示明年每季度減息一次；3）日本央行例會，估計按兵不動，但不排除類似去年12月的突襲。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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