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16/12/2024

四處充滿吸金遊戲

#財識兼收 #馬多夫 #理財智慧 #債券
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　經常留意金融財經新聞的話，不可能不認識馬多夫，「馬多夫」這個名字更被拿作形容金融騙局的代表詞彙。若未有了解此人，建議到Netflix看一套叫「馬多夫：華爾街吸金惡霸」的紀錄片，一定大開眼界。

 

　　正所謂三歲定八十，原來馬多夫自1929年初出茅廬時已經開始呃人，當時只不過是3萬美元的客戶資金，在市場輸掉之後，正常人都會公開成績認衰，馬多夫卻選擇問外父借錢來冚數，向客戶指這筆錢沒有虧損，可見他性格是寧做liar（說謊者），不做loser（失敗者）。

 

　　訪問了很多曾與他共事過的員工，發覺他對員工十分慷慨，似「華爾街狼人」般與員工一齊party，但卻是一個控制狂，看見電腦屏幕不整齊也不能接受。感覺他是一個完美主義者，正是這種對完美的執著，造成他以謊言遮蓋失敗的習慣。

 

　　馬多夫出名一役來自1987年黑色星期一全球大股災，由於股市崩潰，當時全城都在沽股票，沒有股票經紀願意接聽客戶電話，唯獨馬多夫會接電話，幫客戶處理買賣。因此，馬多夫聲名大噪，還成為NASDAQ董事。

 

一場金融海嘯，令馬多夫騙局終於爆煲。(AP)

 

　　到1992年開設基金，實情是從來沒有交易過，更無投資顧問牌照。當時基金的運作已經是一個龐氏騙局，即A投資了，B再投資，就將B所投入的資金分紅予A，指稱這是A的投資回報，但其實一直無投資過。當時引起美國證監會懷疑並作出調查，馬多夫竟然臨時偽造交易紀錄，成功瞞騙證監會，但證監會要求他即時解散基金。

 

　　有趣的是，非常多客戶獨立捧錢給馬多夫，主動要求他幫手投資，因為過去回報實在太好。於是馬多夫就不斷有資金把騙局滾大，大到一個驚人的數字。

 

　　若沒有金融海嘯引發馬多夫騙局爆煲，這個騙局走了數十年之久，客戶都以為自己在投資中，各人亦自覺身家水漲船高，偶爾有些客戶提款套現亦真的得到「回報」，馬多夫自己亦生活得相當富貴，他操控的這個基金能支付一切他作為上等人的生活，若沒有爆煲，到馬多夫去世的那天，他依然是個富人，有趣嗎？

 

　　爆煲後，馬多夫當然受千夫所指。然而，想深一層，這個世界不是騙來騙去嗎？我們都浸淫在這些遊戲之中。

 

　　近日私立國際學校漢鼎書院財困，拖欠家長債券款項逾3000萬元，國際學校的債券，與馬多夫手法有多少相似？內房債又是甚麼玩法？資金鏈一斷就違約出事，與馬多夫手法又有多少相似？近年港府收支未能平衡，入不敷支，每年發數以千億元債券當成收入，這又與馬多夫的手法有多少相似？美債、美元，想印就印，這又與馬多夫的手法有多少相似？世人都樂在其中，值得深思。

 

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