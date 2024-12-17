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17/12/2024

人人應擁善終權

#退休 #安樂死 #快樂退休 #退休錦囊 #善終權 #預設醫療指示
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。


    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　上期《個個轉軚支持安樂死》刊出後，引起的反響遠比預期大。一如所料，如今再辯論應否有「安樂死」，在香港這個高齡又理性的社會，已沒有意義，因絕大部分人皆知不准人安樂地離世，實在荒謬至極也不人道；同時，又有哪個正常心智的人，不想自己面臨無法逆轉的絕症，日日受盡精神肉體折磨時，可以選擇安樂死？

 

這是個不合邏輯的情況，必須打破！

 

　　其實，香港立法通過預設醫療指示，病人可以拒絕絕無意義的搶救及延續生命，已是決定可以安樂死的第一步。

 

預設醫療指示，乃邁向容許安樂死的重要一步。

 

　　台灣在這方面的討論，比香港更先進及學術性，早早已有學者及醫學界人士提出「善終與病人自主決定權」(Good Death and Patient Benefit To Self Determination)，提倡末期病人有依其意願選擇死亡方式的「善終權」。

 

　　安樂死的辯論與實行，在西方世界已有幾十年歷史，不同國家訂立不同法例，有的准許「積極安樂死」，有的准許「醫生協助完結生命」，有的准許慢性地「安樂自然死」（不用藥不施救）。總之，就是將善終權歸還給病人作主體決定，再輔以醫療人員、公證人（律師）及監管機構三方面的參與。反而家屬必須有權限，因可能涉及太多感情及利益因素而罔顧病人的痛苦及其權益。

 

有沒有人不想有善終權呢？誰會反對？

 

　　對我個人來說，非常之簡單，善終權是屬於個人的，一如其他擁有的財富及權利，無人可以剝奪，也無人可以阻礙我行使，講完。若閣下反對，請問倒轉我剝削你的善終權，迫你精神肉體無望地受盡折磨而不生不死，可以嗎？接受嗎？

 

老人自殺在各大城市不斷飆升，與絕症無望長者不能安樂死，肯定有直接關係。

 

　　回說上期的安樂死文章反應，最理性及有創意的為一商界領袖，贊成並提議將安樂死化為香港一項賺取外匯的產業，若行先一步，肯定可成亞洲龍頭。事實上，看大形勢，容許安樂死與否，隨著先進城市人口全面老化（香港長者已有約250萬），已變成刻不容緩、必須立即解決的社會問題，因老人自殺數字正不停上升，我們絕不可埋首沙堆自己呃自己。

 

全球人對安樂死服務的相關需求極度龐大，乃一項深不可測的產業。

 

　　另外，小弟也忽發奇想，因個別老友已決定最後一程會去瑞士安樂死，若一個人去，太孤單了，不如就由小弟組團跟隨，一同飛過瑞士，讓決定再見的老友，在湖光山色及大群好友陪伴下，先度過一段快樂時光，然後大家再齊齊送佢愉愉快快地步入安樂死中心，完成人生的終極心願。

 

我願意組織旅行團，與大群好友專程送知己到瑞士，伴其度過人生溫馨愉快的最後一刻。

 

　　今時今日，大家實在不應再迴避討論每個人安安樂樂離開世界的權利，一於齊齊繼續公開討論善終權與安樂死的落實啦！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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