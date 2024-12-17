謊報狼來了，賴清德自製亡國感

賴清德上月底出訪太平洋三島國，未能在美國本土過境，台灣高層以不具名方式放料，認為解放軍將因這次出訪舉行「聯合利劍-2024C」軍演回應，目的不外乎就是想要提升他出訪的重要性，挽回低規格過境美國的面子。

不過，等賴清德結束訪問返台後，仍盼不到一絲對岸大規模軍演跡象，於是台灣當局竟然想出改寫童話故事方式處理。

《狼來了》的故事大家耳熟能詳，民進黨當局叫了那麼多次，大陸將舉行史無前例的圍台軍演，結果卻沒有發生，只好自己扮狼找下台階。

賴清德出訪後返台，仍未等到之前所預測大陸將以「聯合利劍-2024C」軍演回應。

明明北京沒有宣布軍演，台方如何「製造」？當然又是以不具名「國安」高層，透過綠媒放料。當局趁大陸公告七處空域保留區後（12月9日至11日），台方便聲稱對岸派出近90艦艇圍台。台軍更配合演出，以「1996年飛彈危機以來，最大規模的軍事行動」、「在第一與第二島鏈之間，儼然有兩道牆」等戲劇性語言形容，目的就是要讓民眾相信狼來了。

回看解放軍今年以來舉行的「聯合利劍-2024A」和「2024B」，台軍當時除了拍攝到大陸艦隻在台海附近出現的照片外，民眾更在每天公布的「解放軍進入台海週邊示意圖」中，看到對岸大量軍機越過海峽中線，甚至迫近24浬的數量。但宣布90艦艇圍台後，「台海週邊示意圖」共有53架次解放軍機、11艘艦隻和8艘公務船在台海周邊活動，數量更少於前一天，而且活動區域主要集中在台海北部及西南空域，並非圍台。台軍更只發布自己在沿岸部署防空飛彈等擺拍照片，根本沒拍到對岸軍機軍艦出沒。

如果解放軍真的舉行圍台軍演，大批艦艇穿越島鏈進入太平洋，依照過往慣例，相關國家一定會公布信息，但日本防衛省12月只通報大陸軍艦和軍機僅10架次在台日間海域活動。而且當時正在日本訪問的美國國防部長，對台方聲稱的史上最大規模軍演隻字未提。美軍後來回應傳媒提問時，只輕描淡寫的形容東海和南中國海解放軍艦隻雖然增多，但與過往的演習規模一致。

台灣軍方只公布沿岸部署防空飛彈照片，未拍攝到解放軍圍台機艦。

相關信息不但應驗了網路名句「沒圖沒真相」，更讓島內軍事專家覺得事有蹺蹊。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，如果解放軍遼寧號和山東號沒參與演習，規模完全不能與「聯合利劍」相比。而且90艘艦艇看似有相當數量，但如果從大陸方面經常性在日本南部島礁，再到南海一帶，尤其南海和菲律賓爭議水域常駐海警船至少20艘來看，加起來90艘並不為過。台方卻來個乾坤大挪移，聲稱全部集中在台海四周，製造「芒果乾」（亡國感）。

賴清德的「國安」團隊聲稱，大陸為這次橫跨第一和第二島鏈的軍演，布陣期長達70天，結果被美國老大哥和日本拆台。綠營不趁機收手，還想以兩岸情勢險峻為由停辦「上海台北雙城論壇」，在外界質疑聲不斷下，以不批准上海市台辦新任主任金梅，及隨團的大陸媒體記者共11人來訪，有條件讓論壇進行，目的顯然是對綠營支持者交代。

民進黨多年來操作反中，塑造解放軍隨時入侵假象，每每在選舉和支持度低迷時，獲得轉移施政失敗焦點效果或其他政治紅利。但今次改編《狼來了》故事不只演太大脫離現實，還被美日拆台，證明這種抹紅手法邊際效用愈來愈低。綠營想繼續愚弄人民，必須發揮多一點創意和努力，不能再像過往一樣使出無腦賤招了。