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16/12/2024

歐豬正在雄起，德法情何以堪

#陶冬天下 #西班牙 #旅遊業 #債務危機 #歐豬 #財金大勢
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　雜誌《經濟學人》把西班牙列為OECD（經濟合作暨發展組織）國家中，在2024年經濟表現最好的，好過美國，好過日本，遠遠好過過去的大哥德國。《經濟學人》把GDP增長、股市表現、通貨膨脹、就業市場和財政狀況綜合起來，得出結論：今年的經濟贏家是西班牙。

 

　　12年前，西班牙深陷債務危機，其國家財政瀕臨破產，金融體系處在系統性崩潰的前夜。建了一半的大機場停工，房地產工地大半爛尾，政府財政揭不開鍋，但是又很難負債融資。缺少就業機會的年輕人要麼出國打工，要麼上街鬧事抗議。

 

　　可是如今，在歐洲經濟普遍低迷的情況下，西班牙卻脫穎而出。她的第三季度GDP增長達到3.5%，比美國還火爆；就業市場也比美國更強勁。

 

　　當然，西班牙奇跡在某種程度上得益於旅遊業的興旺。西班牙的歷史名勝、文化遺跡、陽光海灘，擠滿了世界各地的遊客，美國和拉美遊客尤其多。馬德里成為拉美遊客聖誕購物的勝地，預計今年海外遊客數量突破9000萬人。歐元疲弱，令西班牙的旅遊資源如虎添翼，支撐起經濟的半邊江山。

 

西班牙旅遊資源豐富，吸引大量海外遊客。(Shutterstock)

 

　　除了陽光和美食，西班牙的出口諮詢和科技諮詢業務迅速發展，經濟結構出現升級。西班牙非旅遊出口服務佔經濟的比重從5%，幾年內上升到8%，大數據、AI公司大量湧現，這是含金量很高的新型生產力。西班牙在吸引外資上，也有很好的表現，其中中資的進入，對該國製造業結構調整有幫助。

 

　　同時，西班牙在吸納海外人才上表現突出，從2019年到現在，從拉美國家來了120萬移民；既有高端的擴展服務業出口，又有低端的，維持工資水平穩定。政府非常注重對高端人才的引進，並將其與國家的財富創造相關聯；又花了大力氣將新移民和本國文化傳統相融合，避免了許多歐洲國家的移民危機。

 

　　更重要的是，債務危機後推行的結構性改革，開始見到成效。西班牙的勞工市場改革，在歐洲算是做得比較徹底的，令工資調整更有靈活性，企業也願意招收長期員工。在金融業，一系列的兼併重組提高了銀行、保險公司的效率，並增強了資本金。

 

　　西班牙首相最近非常自豪地宣稱：「西班牙成為全世界繁榮的標桿。」

 

　　西班牙的問題是，如同其他歐洲國家，政治生態趨向不穩定，聯合政府顯得脆弱，妨礙了推進進一步的改革和改善基礎設施。西班牙繁瑣的監管體制和低下的政府效率，對於經濟發展和營商環境也是不利的，但是比起經濟低迷、政局動盪、民怨沸騰的德國、法國，她就顯得優秀很多。西班牙國債的融資成本，現在低過法國了，這在過去是難以想象的。

 

　　無獨有偶，《經濟學人》雜誌把希臘、愛爾蘭、意大利也列為今年OECD經濟中的優等生。要知道，2012年這幾個國家爆發債務危機，被合稱為歐豬，不僅自己經濟陷於崩潰，差一點還拖垮了歐元和整個歐洲經濟。十二年河東，十二年河西，輪到當年的危機國家嘲笑德國、法國為歐洲病夫了。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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