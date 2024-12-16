歐豬正在雄起，德法情何以堪

雜誌《經濟學人》把西班牙列為OECD（經濟合作暨發展組織）國家中，在2024年經濟表現最好的，好過美國，好過日本，遠遠好過過去的大哥德國。《經濟學人》把GDP增長、股市表現、通貨膨脹、就業市場和財政狀況綜合起來，得出結論：今年的經濟贏家是西班牙。

12年前，西班牙深陷債務危機，其國家財政瀕臨破產，金融體系處在系統性崩潰的前夜。建了一半的大機場停工，房地產工地大半爛尾，政府財政揭不開鍋，但是又很難負債融資。缺少就業機會的年輕人要麼出國打工，要麼上街鬧事抗議。

可是如今，在歐洲經濟普遍低迷的情況下，西班牙卻脫穎而出。她的第三季度GDP增長達到3.5%，比美國還火爆；就業市場也比美國更強勁。

當然，西班牙奇跡在某種程度上得益於旅遊業的興旺。西班牙的歷史名勝、文化遺跡、陽光海灘，擠滿了世界各地的遊客，美國和拉美遊客尤其多。馬德里成為拉美遊客聖誕購物的勝地，預計今年海外遊客數量突破9000萬人。歐元疲弱，令西班牙的旅遊資源如虎添翼，支撐起經濟的半邊江山。

西班牙旅遊資源豐富，吸引大量海外遊客。(Shutterstock)

除了陽光和美食，西班牙的出口諮詢和科技諮詢業務迅速發展，經濟結構出現升級。西班牙非旅遊出口服務佔經濟的比重從5%，幾年內上升到8%，大數據、AI公司大量湧現，這是含金量很高的新型生產力。西班牙在吸引外資上，也有很好的表現，其中中資的進入，對該國製造業結構調整有幫助。

同時，西班牙在吸納海外人才上表現突出，從2019年到現在，從拉美國家來了120萬移民；既有高端的擴展服務業出口，又有低端的，維持工資水平穩定。政府非常注重對高端人才的引進，並將其與國家的財富創造相關聯；又花了大力氣將新移民和本國文化傳統相融合，避免了許多歐洲國家的移民危機。

更重要的是，債務危機後推行的結構性改革，開始見到成效。西班牙的勞工市場改革，在歐洲算是做得比較徹底的，令工資調整更有靈活性，企業也願意招收長期員工。在金融業，一系列的兼併重組提高了銀行、保險公司的效率，並增強了資本金。

西班牙首相最近非常自豪地宣稱：「西班牙成為全世界繁榮的標桿。」

西班牙的問題是，如同其他歐洲國家，政治生態趨向不穩定，聯合政府顯得脆弱，妨礙了推進進一步的改革和改善基礎設施。西班牙繁瑣的監管體制和低下的政府效率，對於經濟發展和營商環境也是不利的，但是比起經濟低迷、政局動盪、民怨沸騰的德國、法國，她就顯得優秀很多。西班牙國債的融資成本，現在低過法國了，這在過去是難以想象的。

無獨有偶，《經濟學人》雜誌把希臘、愛爾蘭、意大利也列為今年OECD經濟中的優等生。要知道，2012年這幾個國家爆發債務危機，被合稱為歐豬，不僅自己經濟陷於崩潰，差一點還拖垮了歐元和整個歐洲經濟。十二年河東，十二年河西，輪到當年的危機國家嘲笑德國、法國為歐洲病夫了。

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