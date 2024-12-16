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16/12/2024

收購了太古旅遊之後 預計半年後可在美國上市

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

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    本欄逢周一更新

　　太古旅遊（Swire Travel）是香港第一家旅行社，至今已有70多年的歷史，專注為商務、休閒和會議及展覽旅遊提供優質的客戶服務及科技支援，可以說是香港旅遊業的元老級旅行社。

 

 

　　太古旅遊依賴跨國集團——太古集團而發展，其旗下的太古股份公司也是國泰航空的母公司。

 

 

　　20175月，太古集團將太古旅遊出售予廣州房地產商合景泰富集團旗下公司，後續太古旅遊便改名為全旅達國際旅遊有限公司，英文名稱為Connexus Travel Limited。

 

　　在未改名前，翻查資料顯示，許多本港旅行社被中資收購或入主，2010年攜程宣佈收購超過50年歷史的永安旅遊，其後在2011年，康泰被海航集團買入超過5成股權。至2015年，花樣年收購星晨旅遊全部股權。

 

　　但被合景泰富收購後並改名的全旅達，在業務上並沒有特別的起色。

 

　　疫情發生之後，香港旅遊業的發展態勢早已不如往年。結構單一這現實問題便常常引起焦慮——香港旅遊業優勢何以為繼？

 

　　20231月，香港數位化和智慧行銷解決方案公司FREED GROUP宣佈，公司聯合創始人兼CEO Abel收購了全旅達（Connexus Travel）。

 

　　FREED2015年創立，從C端旅遊預訂服務起步，2018年，該公司的業務從B2C拓展到了B2B。業務涵蓋了AI技術、智慧行銷、電商和數位化解決方案等板塊。被收購後Connexus TravelAbel全資擁有，並成為FREED生態系統中的一份子。

 

　　全旅達與FREED有共同的客群，而且兩者都需要發展旅遊技術，全旅達的加入將為公司帶來協同效益。不過，FREED仍將專注於SaaSB端業務，而不是將重心轉到旅行社C端業務。

 

　　早在疫情前，香港旅遊資源開發嚴重不足，過於依賴購物和零售業，遊客往往只能想起購物天堂的稱號，這也是問題的關鍵所在——憑藉免稅、匯率優勢，這種單一的增長模式使得整個旅遊業的結構較為僵硬，缺乏多樣性。這情況在疫情期間表現得尤為明顯。

 

　　而撇開購物，大多遊客似乎只對迪士尼、海洋公園等景點熟知。這就要求業界重新對香港的旅遊資源進行重整盤活，調整旅遊產品供應的結構，引導遊客改變對香港旅遊的刻板印象。

 

 

　　無論是曾經的迪士尼、海洋公園、珍寶海鮮舫、太古旅遊還是珍寶海鮮舫，都見證了香港旅遊業繁華的大時代。近年來香港海洋公園的狀況可以用自顧不暇來形容：自疫情後海洋公園處於財困之中。

 

 

　　過去幾年，全旅達（Connexus Travel）轉型成為旅遊技術公司。此外，業務從香港拓展至內地，後來拓展至韓國和新加坡。2021年，FREED的業務已經覆蓋了迪拜、倫敦、多倫多和美國部分城市。還計畫在日本、印尼和澳洲等國發展業務。

 

 

　　FREED20226月完成了1500萬美元B輪融資，由日本大和證券旗下基金領投，華懋集團和慧科資本，28 Ventures等機構跟投。

 

　　收購了太古旅遊之後又如何呢，我們預計半年之內就可以在美國納斯達克上市。讓我們拭目以待。

 

 

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