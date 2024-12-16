【FOCUS】家電汽車銷售破頂，按息轉升考驗「穩樓市」

「超常規逆周期調節」8字，於兩大重磅會議通報「神龍見首不見尾」，但周一（16日）揭盅的「家電和音像器材類」零售額三連破頂，預示2025年頭號重點任務「大力提振消費」前景可期。房地產數據同報喜，11月商品住宅銷售額按年止跌轉升，惟多地房貸利率近日突調頭向上，恐考驗「穩樓市」。

家電1200億元，汽車4765億

中國年初制定的5%左右增長目標，從官方口徑的「努力完成」轉為「充滿信心」，再到最新政治局會議一錘定音「將順利完成」，出口繁榮、消費回暖、地產築底都功不可沒。

11月「家電和音像器材類」錄1200億元，連續三個月刷新歷史紀錄。(AP)

國家統計局今早公布11月重磅數據，其中社會消費品零售按年增3%（預期：4.6%），但絕對值4.37萬億元（人民幣．下同）就錄歷史次高（僅低於10月的4.53萬億元）。其中，「家電和音像器材類」、「汽車類」零售額雙雙刷新歷史新高，分別錄1200億元、4765億元，背後是消費品以舊換新政策持續顯效。

商務部披露，今年以來（截至上周五），汽車以舊換新帶動乘用車報廢更新、置換更新分別逾251萬輛、逾272萬輛；家電以舊換新帶動冰箱、空調等8大類產品銷量逾4900萬部。而此尚未包括各省市因地制宜推出的洗碗機、空氣净化器、智能門鎖等消費品補貼。

戰略性提示消費類資產機會

時值一年一度中央經濟工作會議將「大力提振消費」列為明年頭號重點任務，為十年來罕見；亦較2023年、2022年頭號任務「要把恢復和擴大消費擺在優先位置」、「實施好擴大內需戰略」更用詞直接，並提及「全方位擴大國內需求」、「實施提振消費專案行動」。

11月「汽車類」零售額錄4765億元，以舊換新年初至今帶動乘用車更新520萬輛。

而新華社後續解讀更不諱言「群眾就業增收面臨壓力」，或都預示，以舊換新政策帶動家電、汽車銷售井噴的正反饋效應，都令明年續以真金白銀為中低收入群體增收減負，提升消費能力、意願、層次的前景值得憧憬。

儘管TCL電子（01070）、海信家電（00921）、海爾智家（06690）年初至今分別漲130%、42%、24%，9月上市的美的集團（00300）亦漲35%，但有券商分析師仍指，戰略性提示消費類資產機會。

11月新建商品住宅銷售轉升

再看另一焦點房地產，首11月新建商品房銷售額按年跌20%，惟單計11月錄按年升逾3%，至7385億元；截至11月底，商品住宅庫存較2月底的年內峰值已下降2848萬平米。

11月新建商品房銷售額錄按年升逾3%，至7385億元。

不過，「5．17」新政下的房貸利率下跌潮，近期悄顯逆轉。原本低至2.6%、跟5年以上公積金2.85%利率形成「倒掛」的房貸市場利率，已步步回升至3%或3.15%。

值得一提的是，「經濟觀察網」周四發表的《房貸利率重新上調有待商榷》文章，提及「下調房貸利率以幫助穩定樓市，也是穩定宏觀經濟大盤的一部分……從穩定樓市的政策邏輯來看，房貸利率的重新上調可能並不是一件值得鼓勵的事情，至少重新上調的時點值得商榷」，目前已不可見。

無論房貸利率回升是因銀行的成本考量，還是市場供需變化調節，面對「外部環境變化帶來的不利影響加深」、「經濟運行仍面臨不少困難和挑戰」，要真正振消費、穩樓市，「花小錢、辦大事」讓位予「辦大事，花大錢」，恐不得不為。

撰文:金子安