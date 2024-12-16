消委會︱22款可沖式濕廁紙︰衞生質量、沖散表現測試 一內地品牌有機會塞廁所！維達、VIRJOY、皇冠總評5星 教你使用小貼士

濕廁紙產品愈來愈多，亦趨普通使用，消費者委員會是次透過廣州、香港和澳門三地合作，共測試22款可沖式濕廁紙產品的衞生和質量，1款樣本的沖散表現未能符合內地標準的要求，有機會增加「塞廁所」風險。港人熟悉的濕廁紙品牌，又是否合格？即睇以下結果及消委會分享使用小貼士。

穗港澳合測濕廁紙衞生質量皆理想

可沖式濕廁紙除可減輕在如廁後，清潔私密部位時引起的不適及可直接沖走外，亦可用於清潔身體不同部位。消費者委員會首次聯同廣州市消委會及澳門特別行政區政府消委會，共同測試 22 款濕廁紙產品的質量和衞生，產品於廣州、澳門及本港個人護理用品店或超級市場購買，平均每 10 片售價約為$0.55 至$6.08，相差逾 10 倍。港人熟悉的維達、VIRJOY、Tempo、萬寧等品牌濕廁紙的測試結果，大眾有興趣知道一二。

是次測試的 22 款標示為「可沖式」濕廁紙產品。

澳門購買Tempo濕廁紙-清爽蘆薈(3包裝) 30.9澳門元︰每10片大約售價 (港元) $2.94，沒有標籤成分及生產地，4.5★

香港購買mannings濕廁紙(3包裝)$25︰每10片大約售價 (港元) $ 2.08，有標籤成分，生產地中國，4.5★



香港購買wastons抗菌濕式衛生紙 (溫和pH配方)(3包裝) $35︰每10片大約售價 (港元) $ 2.92，有標籤成分，生產地中國，4★







澳門購買維達 vinda濕廁紙 (3包裝) Moist Flushable Tissue 22.5澳門元︰每10片大約售價 (港元) $1.88，沒有標籤成分及生產地，5★

由於內地及國際間目前均未有為濕廁紙訂下相關測試標準，是次參考內地濕巾等相關標準測試樣本的斷裂強度、破頂強度、酸鹼值、微生物、含液量及沖散表現，另對產品的外觀和使用方便程度等方面進行主觀體驗評價，結果有 11 款取得最高的 5 分總評。

堅韌度高一定好？有機會「塞廁所」？

濕廁紙主要可於如廁時清潔身體部位，不容易拉斷或穿破一定好？調查通過縱向與橫向的斷裂強度和破頂強度測試，了解濕廁紙是否易被水沖散不會廁所和渠道淤塞。調查發現，雖然「全棉時代」的的斷裂和頂破強度均明顯較高外（縱向斷裂強力為48.4牛頓；橫向斷裂強力為18.8牛頓；頂破強力為45牛頓），但產品未能達到70%的分解，估計是因為用以棉作為物料，較難沖散，有機會「塞廁所」。

廣州購買全棉時代濕巾人民幣10.44元︰每10片大約售價 (港元) $1.9，有標籤成分，生產地中國，3★

其餘21款樣本主要以原生木漿、紙張、不織布或植物纖維為原材料的樣本，其縱向斷裂強力介乎6.8牛頓至20.7牛頓之間；橫向斷裂強力介乎4.7牛頓至12.1牛頓之間；頂破強力介乎6牛頓至15牛頓之間強度，均與乾廁紙相若，但部分樣本的整體強度相對較低，當測試人員從包裝袋中抽取濕廁紙時，會容易破裂，有機會影響使用。

廣州購買心相印濕巾人民幣9.9元︰每10片大約售價 (港元) $1.35，沒有標籤成分，生產地中國，5★

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