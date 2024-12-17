2025年樓市升定跌？邊區旺、成交量多？政府打造「留學香港」品牌利好呢區租盤 哪一生肖適合投資？九運買樓揀坐南向北一定冇錯？認清投資風險勿盲目入市

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。2025年樓市升定跌？相信是不少人關心的話題，今集跟大家探討2025年蛇年樓市！2025年是乙巳年，乙屬木，巳屬火，乙巳納陰同樣是火，一木生兩火，火生土，相信2025年樓市繼續活躍。究竟2025年邊區最旺？蔣博士認為買樓是一個10年至20年的計劃，問流年哪裡旺，只不過是旺一年半年的事，但預測明年東北方成交量多。

2024年的租盤市場不錯，早前政府銳意打造「留學香港」品牌，會利好租盤市場嗎？九運打算買樓，揀坐南向北的樓宇係咪一定冇錯？原來非也，選擇錯了「山」應大凶之局，小心！蔣博士認為九運屬火，火生土，樓市是不會死，但建議大家學習地產投資基本步，認清投資回報及風險。即聽蔣匡文博士解說！

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年近歲晚裝修關風水事？2025年邊三個方位不宜搬動？黑白灰簡約家居風人人啱？揀梳化呢隻色最穩陣！裝環保吊扇有咩要留意？教你3大家居風水Tips！



人無善痣之說係真？脫癦可以改運？有錢人癦痣有咩共通點？癦痣宜圓、凸、美還要這一特徵！ BB有胎記因為冇留意XX？古人紋身為巫術？

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