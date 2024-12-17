歐洲餐桌上的「糖醋活魚」

美國國務卿布林肯任內雖然表現平平，但對美國建立的國際叢林秩序，卻猶如吃了誠實豆沙包，留下了一句精闢的總結：「如果你不坐在餐桌旁，就會出現在餐單上」。此話往往令筆者聯想起一道引發爭議的菜式，名曰「糖醋活魚」。



據說廚師在放魚身入油鍋之時，先用濕毛巾包裹魚頭，結果魚身已被炸成盤中餐，魚頭卻貌似停留在鮮活狀態。當桌邊的食客們在夾其肉時，牠的嘴還在一張一合想要訴說些甚麼，滿以為自己還活著。

貝爾伯克對布林肯展露笑容（美聯社）



布卿離任之際，拜登政府在亞歐大陸的不少「共同價值」盟友，肯定感受到了嚴重不安，因為那些本來坐在餐桌旁，準備分享盛宴的名流和吃貨們，驚覺他們自己卻逐一上了餐單。最為淒慘的是，有的國家已經被端上了桌子，居然還像那「糖醋活魚」般，以為自己停留在活蹦亂跳的過去。



貝爾伯克傲慢與愚蠢兼具



本月1日，德國女外長貝爾伯克又一次硬著頭皮前往北京。由於俄烏戰爭的關係，這位綠黨大員的專機，將被迫繞開遼闊的俄羅斯領空，在屁股後面留下一長串額外的碳排放尾跡。而在舟車勞頓抵達目的地後，她照例將再次受到北京的冷待 -- 貝爾伯克上台以來從不掩視她對中國的卑視，自然也就不應該苛求東道主的好感。



貝爾伯克是把德國送上歐洲餐桌的代表人物 -- 在負責「與敵人對話」的外交舞台上，她就像一名成績差劣而又拒絕上學的小學生。作為歐洲火車頭的外長，她展示出令人咋舌的傲慢與愚蠢。歐盟經濟靠德國，德國經濟靠中國市場和俄羅斯能源，而小學生外長上台後，拒絕和最大市場國交往，同時還勒令其能源依賴國在對烏政策上，立即做「360度調整」，惹來哄堂大笑。



雖然以上的評論略顯刻薄，但筆者確實認為，正是德國新生代政客所同存的這兩種劣質，把戰後歷任總理辛苦經營的，好端端一個引領歐元經濟區增長的國家，整成了餐桌上只剩一張嘴的「糖醋活魚」 -- 就在貝爾伯克訪京之際，德國陷入了汽車製造業的工潮。在她向中國外長王毅表達德國的各種對華警告與訴求之時，福士車廠9間分廠的6萬多名工人，為抗議減薪和關閉工廠而發起了大罷工。

交通燈內閣倒台，總理肖爾茨進入執政倒數（美聯社）



在貝爾伯克硬著頭皮訪華之際，德國《世界報》的YouGov民調顯示，75%德國公眾認為該國經濟狀況是「糟糕」，甚至是「非常糟糕」。63%的受訪者認為，德國未來10年工業生產的吸引力，將低於過去10年。據該報報道，單是在2024年1月至9月，就有5萬個德國工作崗位被裁減。



作為後默克爾時代所謂「交通燈內閣」的重臣，貝爾伯克等政要的雙重劣質，導致了德國在全球戰略、俄烏戰爭等一系列重大問題上的失智失能，直接令德國走向衰落的不歸路。但大人有的時候很難猜透小孩子的心思，就像這一次，當貝爾伯克訪華的消息傳出時，輿論大都傾向於相信，她終於願意為了德國製造業，尤其是汽車業的前景而到北京「叩關」。



巨嬰令德國商界背脊發涼



然而就在訪京之時，她卻一脫稿就連珠炮般，句句令德國商界背脊發涼。只聽她說，「來自中國工廠的無人機正在破壞歐洲和平」，「高補貼的電動汽車湧入歐洲市場，歐洲各國必須採取應對措施。」德國媒體事後指出，肖爾茨政府和德國商界的官方政策，是反對歐盟對中國電動車加徵報復性關稅，以避免捲入中國和歐盟的關稅戰。



貝爾伯克的發言無疑背離了德國的官方政策，更似是代表了歐盟立場，又一次向北京發出了「好戰」的宣言。貝爾伯克行為其實不難理解，因為她就是一名沉迷於意識型態鬥爭巨嬰。德國民眾的油鹽醬醋、鍋碗瓢盆提不起她的興趣，一旦見到坐在餐桌旁的布林肯，哪怕人家都要動筷子了，她還展露著合不攏口的微笑。

貝爾伯克矢言強硬反制中國電動車進入歐洲市場（美聯社）



只見那歐洲的餐桌上，飽含自我優越感的糖醋汁，遇上去工業化的熱油，發出噗滋噗滋的交匯聲，她的神經系統似乎對德國之痛絕緣。貝爾伯克與德國綠黨同齡，她這一代人在成長路上也許並沒有預想過俄羅斯會有一天反擊北約，更沒有想象過德國會走上去工業化的絕路。由於這是一代人的問題，她也就並不是唯一的巨嬰。



無論是作為綠黨外長的她、其黨友副總理哈貝克、還是來自社民黨的總理肖爾茨，在過去3年為德國表演了一場巨嬰交響曲。隨著交通燈內閣的瓦解，肖爾茨本周一（16日）未能通過國會對他的信任動議，因此被迫在兩個月內舉行大選。為了爭奪國會議席和總理寶座，貝爾伯克和哈貝克等綠黨領袖，恐怕還是會在餐桌及盤子上，繼續高呼意識型態鬥爭的口號，以爭取食客的注意。



而這道菜，讓人看了都不忍下筷，無論在現實生活還是政治隱喻中，都不該引發快感和讚美。