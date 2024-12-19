玄學面相︱從牙齒看誠信︰營銷殺手與渣男渣女的共同特徵 | 上排牙齒不整愛吹噓，下排牙齒不齊代表出身寒微？

常說女人錢容易搵，因為女人想靚就容易被「搵笨」。

本來懂相學應有些保障，但有一次我因看不清對方的「嘴臉」而破財。幾百元一次的試用體驗，變成數萬元的療程，而且不見得有效。

女人接觸任何有說服力的扮靚廣告，都會躍躍欲試，我偶然聽到一個育髮節目，贊助者講得「頭頭是道」，我便約了上育髮公司體驗一下，當日接待我的美女「頭髮專家」，為我進行電腦測試，在顯微鏡下細看頭皮和毛囊的健康情況，當然說了一堆負評。

當時我仍未上釣，因為我對很smooth的推銷員已有防火牆。只告訴她試完這三次再算。

為我做treatment的員工就平實得多——唔靚、唔sell嘢、唔多出聲，可以讓我平平靜靜地寫稿。去了兩次，大家熟一點了，她開始透露自己住公屋、有男朋友、買股票嚴重「坐艇」，現在唔夠錢結婚……等等。又談及如何與男友相處、股市走勢、怎樣應付與家人的矛盾等，大家也算聊得不錯。

好了，要回到現實了，即由試用價轉化為斬人價的時刻，美女自然落足嘴頭，但我其實沒有太大需要，所以不為所動，此時「平實女」就出馬了。

她說這幾萬元的療程有奇效，而且情辭懇切地說急需這筆佣金，因為正搏命儲錢結婚，自知唔靚，想盡快拉埋天窗，以免男人走甩！

我一時心軟，「落了叠」。我是怎樣發現自己做了「老襯」的呢？

一次平實女除下口罩喝水，我才看到她的「真容」，天呀！她的牙齒怎麼這麼岩巉？最要命的是上下排都不齊。相學上有個小秘密：下排不齊整只表示出身寒微、家境不佳或家道中落；問題在上排牙，若岩巉凹凸難看，絕對不容小觀，傾向講大咗、或講大話、說話不負責任，為達到目的，甚麼都敢吹！

這上排牙齒代表有反叛、駁嘴傾向。上排比這更岩巉的便狡滑了。(圖片來源︰unsplash）

我怎樣證明「平實女」在吹呢？一次我離開育髮公司，剛巧和那裏的清潔阿嬸同「車立」，閒聊時她提及自己和「平實女」同住一屋邨，而「平實女」根本沒有男朋友，儲錢結婚原來只是煽情的藉口。

不少銷售界殺手、政壇騙棍、渣男渣女都有上下排牙齒奇亂這特徵。唇齒概括了一個人說話的優劣：唇形表示說話的技巧；牙齒則表示說話的誠意。一個人可信與否，要看上排牙齒的整齊程度，岩巉難看就揭露了狡猾的真身！