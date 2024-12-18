市場即將迎來2025年，在過去的一年，投資者對美國未來經濟會否硬著陸、軟著陸、不著陸的討論不絕於耳，但美股則表現出一片歌舞昇平。究其原因，就是現時美國不同領域的經濟數據雖然出現回落跡象，但整體仍表現出較強的韌性。在這樣的環境下，配合美國聯儲局的減息周期，市場對經濟出現硬著陸的憂慮大為下降。







那之前市場為什麼會認為美國經濟會進入衰退？這其實是市場會以一些經濟數據作為指標，總結出美國陷入經濟衰退時所符合的定律。



舉個例子，美國長短年期債券孳息率的倒掛是其中一個指標。本輪美10年期及2年期債息倒掛，從2022年的7月一直到2024年的8月份，足足持續了25個月，創下歷史最長倒掛記錄。而回顧過去美國長短債出現倒掛後，經濟層面往往會出現衰退症狀。所以早在2022年，投資者已經對美國經濟衰退有所憂慮。雖然近期10年期與2年期的倒掛結束，但這亦並非完全消除這種憂慮，因為經濟衰退往往是在孳息率倒掛結束後才出現。



此外，美國經濟諮商局（Conference Board）亦會制定經濟領先指標，此指標是由美國十項傳統經濟數據計算。過去每次當這個領先指標出現負值的時候，美國經濟進入衰退的機會就較大。而截至今年10月份，這個領先指標已經連續28個月錄得負數。



再近期就是與美國失業率相關的薩姆定律（Sahm Rule），此定律以美國最近3個月失業率的平均數，與過去12個月的最低值相減，得出的數據若然高於0.5，則反映美國經濟或有較大機會陷入經濟衰退。此定律在美國公佈今年7月份就業市場數據時，以符合陷入衰退征兆，但近月情況略為改善。



上述數據均反映美國存在經濟衰退之虞，但事實上，美國經濟是否衰退，並非以上指標說了算。美國國家經濟研究局（NBER）當中的商業周期委員會，通常被視為定義美國經濟衰退的權威。NBER根據六項傳統經濟數據的表現，推斷經濟收縮具備「深度」、「擴散度」和「持續時間」三個要素，才滿足衰退的定義。值得注意的是，這個判斷美國經濟是否衰退的權威，屬於私人組織，而並非官方機構。而NBER對於經濟進入/結束衰退的判斷，往往屬於事後回顧（也即是衰退出現一段時間後才回顧指出），而並非前瞻性預判。