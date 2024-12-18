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18/12/2024

GLOBAL Wednesday｜美本周減息勢在必行 留意點陣圖對明年利率啟示？｜日本央行按兵不動？

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　市場聚焦聯儲局今年最後一次議息結果。根據期貨利率市場數據，預期聯儲局減息0.25厘的可能性幾乎達到100%，市場是否已充分消化即將減息的預期？會後公布的點陣圖，對明年息口走向又會有何啟示？日本央行於周三（18日）起一連兩日議息，目前基準利率處於0.25厘，市場關注日央行會否按兵不動。隔夜指數掉期顯示，日本央行本周加息可能性為15%。若日圓匯率進一步貶至155心理關口，會否加大日央行加息壓力？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=Zp355uzRJFw

 

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