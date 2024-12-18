一簽多行奏效，何不乘勝追擊

星期日中午，從香港搭天星小輪去尖沙咀，打算在星光大道跑步，都未見過天星小輪有咁多人；過到去尖沙咀，星光大道同樣有好多人；跑完步從紅磡搭船去北角，回程經過維園順便去工展會，太多人，插針都插唔入，乜都買唔到，得個行字。至於點解咁多人，除了政府極力推銷之外，主要是一簽多行奏效，既然奏效，就要乘勝追擊。

不少人認為，乘勝追擊最佳方法就是加稅，所以有議員提出開徵銷售稅，就算是5%都可以為香港帶來不少收入，為財爺解決不少煩惱。議員不是生意人，不明白因加得減、因減得加的道理。不少來港購物的人，其中一個原因是香港沒有銷售稅，加稅會令他們不來港購物，香港稅收反而減少，這就是因加得減。我估計財爺唔會開徵銷售稅，那些議員亦知道，他們只是嘩眾取寵，博市民歡心而已。

近期來港旅客增加，一簽多行是其中一個重要因素。(Shutterstock)

香港官場有一個慣例，就是唔做唔錯，以往被燉冬菇的官員，都是提出一些改革，但後來未能達到預期效果而被問責，反而那些蕭規曹隨的官員，就可以安安穩穩做到任期結束。唔做唔錯是香港官員守則，但似乎應該有所改變，唔做唔錯是行唔通。

一簽多行奏效，對於新任文化體育及旅遊局局長來說是一個契機。既然有咁多旅客，出現夜繽紛的機會就大得多，旅客可以在香港玩到好夜才返回深圳，他們可能從香港坐的士直去關口，除了車費之外，要畀的隧道費亦不少，或者會影響他們在港消費意欲，政府何不趁此機會免卻晚間隧道收費，不只旅客得益，市民亦得益。雖然未知道效果如何，或者會影響政府收入，但如果奏效，就會因減得加。唔試過又點知，保守一點，可以試行兩個月，如果無成效就不繼續推行。行軍打仗，如果唔識得乘勝追擊，點都唔可以算是一個好將軍。