2024學懂愛與婚姻

不經不覺，2024年已經來到尾聲。經過3年疫情的洗禮，大家本來都期望，疫情過後會迎來美好的一年，但原來，疫情過後的兩年，我們迎來另一個「新常態」。

香港經濟在不知不覺間（有人認為是政府刻意推動的），逐步向北靠攏（準確來說是大灣區）。不少內地人則透過種種人才入境計劃，來香港做「新香港人」。

一個全新面貌的香港正在形成中。不過，即使客觀環境怎麼變，有些「情」是千載不變的。

最近整理了一些今年我在社交媒體看過，認為十分精彩的文章，趁今期是2024年最後一篇文章，想和大家分享一下。

我節錄了幾段關於愛情和婚姻的短文。姊妹們，如果妳是過來人，必定會有深刻的體會。

婚姻需要共同經營，需要包容，需要理解，需要遷就。(Shutterstock)

其實愛一個人，沒必要去約束他。如果他是愛妳的，他自己會管住自己。

忠誠是自我約束，而不是管束。真正愛妳的人，會為了妳拒絕其他一切曖昧。

我不查崗，但你事事有交代，這叫安全感；我不追求浪漫，但你總能給我驚喜，這叫用心。

我不阻攔你和異性交往，但你主動保持距離，這叫偏愛。

愛妳的人不用妳管，不愛妳的人妳管不了。每個人都是獨立的個體，妳束縛他的同時，也是在束縛自己。記住，我是愛你的，但你是自由的。

性不是愛，約會也不是愛，擁抱也不是愛，24小時的聊天也不是愛。

愛，是在妳展現最糟糕的一面時，依然愛妳如初；愛，是在妳崩潰大哭時，溫柔地告訴妳：「別怕，我在，我一直都在。」

愛，是在妳失意時，依然看見妳所有美好的品質，並由衷地稱讚妳。

愛，是在妳看不見的地方，依然忠誠於妳，毫不動搖。

愛，是在妳難過時，能聽見妳的心聲，讓妳再笑起來。

這，才是真正的愛。

婚姻無非就三樣：一起吃，一起睡，一起說話。

真正能到老的愛情，是褪去了所有的新鮮感，從愛情變成親情，我知妳冷暖，妳懂我熱情。

我理解妳的不言不語，你體諒我的滔滔不絕，還能走到一起的愛情，才是真正強大。

先讀懂婚姻再結婚吧！

婚姻是柴米油鹽，得需要有經濟基礎，而不是爸媽送個彩禮、辦場婚禮、有一套房子和十幾萬的車就幸福。

婚姻需要共同經營，需要包容，需要理解，需要遷就。在婚姻裏，懂比愛更重要，需要人品、三觀、責任和擔當。很少有人會永遠愛，三年五載後基本就是搭夥過日子。

婚後終有一天妳會明白，經濟基礎固然重要，但更重要的是一個人的教養、擔當、責任、控制情緒能力、說話方式和處事態度。

結婚的意義是萬家燈火有一盞為妳而留，而不是雞飛狗跌有妳一個。伴侶真的很重要，晚點沒有關係，但一定是對的人，因為他是妳後半輩子裡的光。愛自己。

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au