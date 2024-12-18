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18/12/2024

2024學懂愛與婚姻

#理財 #理財智慧 #婚姻 #愛情
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

    女子愛財

    隔周更新

　　不經不覺，2024年已經來到尾聲。經過3年疫情的洗禮，大家本來都期望，疫情過後會迎來美好的一年，但原來，疫情過後的兩年，我們迎來另一個「新常態」。

 

　　香港經濟在不知不覺間（有人認為是政府刻意推動的），逐步向北靠攏（準確來說是大灣區）。不少內地人則透過種種人才入境計劃，來香港做「新香港人」。

 

　　一個全新面貌的香港正在形成中。不過，即使客觀環境怎麼變，有些「情」是千載不變的。

 

　　最近整理了一些今年我在社交媒體看過，認為十分精彩的文章，趁今期是2024年最後一篇文章，想和大家分享一下。

 

　　我節錄了幾段關於愛情和婚姻的短文。姊妹們，如果妳是過來人，必定會有深刻的體會。

 

婚姻需要共同經營，需要包容，需要理解，需要遷就。(Shutterstock)

 

　　其實愛一個人，沒必要去約束他。如果他是愛妳的，他自己會管住自己。

 

　　忠誠是自我約束，而不是管束。真正愛妳的人，會為了妳拒絕其他一切曖昧。

 

　　我不查崗，但你事事有交代，這叫安全感；我不追求浪漫，但你總能給我驚喜，這叫用心。

 

　　我不阻攔你和異性交往，但你主動保持距離，這叫偏愛。

 

　　愛妳的人不用妳管，不愛妳的人妳管不了。每個人都是獨立的個體，妳束縛他的同時，也是在束縛自己。記住，我是愛你的，但你是自由的。

 

　　性不是愛，約會也不是愛，擁抱也不是愛，24小時的聊天也不是愛。

 

　　愛，是在妳展現最糟糕的一面時，依然愛妳如初；愛，是在妳崩潰大哭時，溫柔地告訴妳：「別怕，我在，我一直都在。」

 

　　愛，是在妳失意時，依然看見妳所有美好的品質，並由衷地稱讚妳。

 

　　愛，是在妳看不見的地方，依然忠誠於妳，毫不動搖。

 

　　愛，是在妳難過時，能聽見妳的心聲，讓妳再笑起來。

 

　　這，才是真正的愛。

 

　　婚姻無非就三樣：一起吃，一起睡，一起說話。

 

　　真正能到老的愛情，是褪去了所有的新鮮感，從愛情變成親情，我知妳冷暖，妳懂我熱情。

 

　　我理解妳的不言不語，你體諒我的滔滔不絕，還能走到一起的愛情，才是真正強大。

 

　　先讀懂婚姻再結婚吧！

 

　　婚姻是柴米油鹽，得需要有經濟基礎，而不是爸媽送個彩禮、辦場婚禮、有一套房子和十幾萬的車就幸福。

 

　　婚姻需要共同經營，需要包容，需要理解，需要遷就。在婚姻裏，懂比愛更重要，需要人品、三觀、責任和擔當。很少有人會永遠愛，三年五載後基本就是搭夥過日子。

 

　　婚後終有一天妳會明白，經濟基礎固然重要，但更重要的是一個人的教養、擔當、責任、控制情緒能力、說話方式和處事態度。

 

　　結婚的意義是萬家燈火有一盞為妳而留，而不是雞飛狗跌有妳一個。伴侶真的很重要，晚點沒有關係，但一定是對的人，因為他是妳後半輩子裡的光。愛自己。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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