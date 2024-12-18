聖誕自助餐2024│大澳文物酒店推出餐飲住宿計劃優惠 免費送早餐+半自助晚餐 免費坐舢舨遊欣賞棚屋風景

香港地方細細，其實都有很多好去處，聖誕節下星期就來到，大澳文物酒店推出佳節美食、活動及住宿優惠，可以在怡人景色和恬靜優雅的氣氛下，享受不一樣的假期。大澳聖誕餐飲住宿計劃 於 2024 年 12 月 24 日至 26 日期間推出，入住「大澳聖誕餐飲住宿計劃」，一晚住宿外，還有很多免費優惠。

今個聖誕，大澳文物酒店推出的「大澳聖誕餐飲住宿計劃」，一晚住宿外，還免費提供雙人早餐以及雙人半自助晚餐。除此之外，更可免費體驗大澳傳統舢舨遊，穿梭於棚屋之間的水道，欣賞獨特水鄉風光，感受一個悠閒恬靜的節日假期。







Tai O Lookout 將於 12 月 24 日至 26 日期間提供聖誕半自助午餐及晚餐，以及聖誕下午茶自助餐。當中有特別限定美食「鮑魚花膠火雞卷伴烤栗子」、「焗甜薯及時菜配金巴利汁」和「香煎石班魚拼香草龍蝦伴普羅旺斯燉菜配意式番茄汁」。餐廳於 2024 年 12 月 31 日及 2025 年 1 月 1 日限定推出精緻的三道菜午餐套餐及四道菜晚餐套餐選擇。

凡於 12 月 22 日前預訂聖誕餐單並繳付全款 ，即可享 8 折早鳥優惠。另外，預訂「客房連早餐住宿套餐」之住客亦可享聖誕半自助午餐及晚餐 85 折優惠；而選擇「慶典住宿計劃」之住客則可獲得從雙人晚餐免費升級至聖誕半自助晚餐的特別禮遇。 詳情及預訂： 預約電話+852 2985 8383 或了解更多：https://bit.ly/4982jcv



info：

「大澳聖誕餐飲住宿計劃」

價錢：2,288港元起

詳情及預訂：https://bit.ly/49dbrg9

香港大澳文物酒店

地址：香港大嶼山大澳石仔埗街

電話：+852 2985 8383 傳真：+852 2985 8881

電郵：info@taioheritagehotel.com

網址：www.taioheritagehotel.com

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