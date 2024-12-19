澳門華泰食館 正宗泰式船麵的魅力、一碗「黑湯」打天下

在澳門，提起泰國船麵，都會想到華泰食館，在東望洋新街的小店，遠遠便已飄來其正宗泰式純黑湯底的濃濃香味。

要說華泰食館，得從四十年前的澳門愛都酒店說起，華泰的老闆慈哥，當年便是跟著其泰籍的師傅，在酒店附近擺街邊檔，賣泰國船麵做起；當時最主要的客人，除了區內的街坊，便是附近工作的泰國人，以及在娛樂場任職的荷官。由於家住附近，姐姐更是華泰的熟客，記憶中當時一碗麵的售價，只是五蚊。

在東望洋新街這個網紅打卡位，就可以找到華泰食館的所在。

四十多年前的慈哥（右），便是跟著泰籍師傅（左）在街頭擺檔賣泰式船麵。

慈哥話：「大概做了幾年，因師傅要返泰國，就冇繼續做街檔，嗰時好多熟客唔捨得我唔做，仲搵埋舖畀我，希望我重開㖭。」之後輾轉由1988年開始，便在東望洋新街這小小的店內，植根了三十多年，可以說是第一間在澳門開設的正宗泰式麵館。

小小的廚房，慈哥每天在這忙個不亦樂乎。

華泰食館的餐牌就只有一張紙，選項非常簡單，就是牛雜、豬雜和牛丸、魚蛋之類，但特別之處，是華泰只用新鮮食材，絕不用冰鮮貨。慈哥說：「我們都是預先向屠宰埸訂購，將每天新鮮屠宰的豬、牛內臟運到店舖，親自花上大量時間清洗乾淨；亦因夠新鮮，所以清洗後的食材，煮之前毋須落任何調味料醃製，就單靠以大骨熬製的泰國純黑湯底灼燙一下，便足以帶出食材的鮮味。不過因澳門的屠宰量下降，新鮮食材的貨源已愈來愈難尋了。」

華泰的菜單非常簡單，就只一版紙睇哂，賣的就是豬、牛雜，外加魚蛋、牛丸之類。

華泰的食材就是每天來貨的牛肉、牛雜、豬肉、豬雜，自家清洗切好，煮之前全不加調味料醃味，為的是讓大家吃到食材原來的鮮味。

牛雜牛丸貴刁，吃的時候別忘了加上魚露、醋、糖和辣椒粉。

至於當中靈魂湯底「黑湯」的美味秘密，是來自數十年前泰國師傅傳授，到了今天，慈哥仍沿用來自泰國的調料煮湯，每天以大骨新鮮熬製，煮出來的雖然說是純濃黑湯，卻不帶一點油膩，反而是湯色澄清，入口除了濃濃的泰國獨有香料味道，更帶一點點甜。

原來吃這碗船麵，亦有其獨有的吃法，慈哥經常會向食客教路：「吃麵之前不妨先喝兩口純黑湯，再跟泰國人地道的食法，加上魚露、醋、和糖，唔少得的，當然是來自泰國的辣椒粉。」

數十年前由泰國師傅傳授的純黑湯，至今仍採用來自泰國的調料以大骨每天熬製，是華泰船麵的靈魂湯底。

喜歡吃辣的一定要試試華泰的辣椒粉，由泰國入口，以泰椒磨製，清香辛辣，只是辣度頗高 ，吃不了太辣的不宜放太多。

我當時心諗唔係啩？加糖？但一試之後，糖的甜味與醋及魚露中和之後，果然即時令湯底變得更有層次。

和船麵黑湯的絕配，必加慈哥親手以新鮮豬皮炮製的炸豬皮，放湯中浸軟，吸飽湯汁之後特別美味；炸豬皮是泰國的地道小食，華泰最初也是由泰國購入，但有感當地的出品油脂較重，慈哥便以新鮮豬皮親自製作，去盡豬皮的脂肪，再經多重的煮炸工序，製作出口感香脆的炸豬皮小食。慈哥話：「其實做這炸豬皮工夫甚多且費時，又唔賺錢，每包多年以來都只係賣十蚊！不過總感覺吃船麵不能少了這一款小食，食客又喜歡，辛苦一點也要做落去啦。」

自家製的炸豬皮，可放湯中浸軟進食，和黑湯船麵是絕配；我一般都會多買幾包回家作零食。

開業三十多年的華泰食館，原來現已變成父女檔；話說在2020年，小店迎來了一次全新的大裝修，當時慈哥曾打算退休不再經營，後經家人商討後，女兒阿C決定和父親合力聯手，為華泰打造出耳目一新的年輕形象。

開業於1988的老店，近年經過重新装修，店舖形象年輕了不少。

雖然近年已有阿女在店內共同打理，但慈哥每天仍樂於在店忙前忙後的煮麵。

阿C表示：「都知佢唔捨得嘅，但始終年紀唔細，冇人幫佢一個人做實在太辛苦了；其實自己都係邊學邊做，這數年下來，總算係應付得到。」看著阿C一個人在店內有板有眼的煮麵，可以話盡得慈哥真傳了，我問她學識炸豬皮未？阿C笑著回答：「唔，呢樣真係要啲時間呀！」

有女承父業嘅慈哥就話 ：「可以繼續做梗係好啦！有時候雖然做得累，但經常可以見到舊街坊，有傾有講閒話家常，見佢哋食得開心，辛苦點都值得。」

黑牛栢葉不經漂白，是牛雜中最受歡迎的選項，手快有手慢冇。

華泰的魚蛋和牛丸，都有合作多年的特定供應商，特別是牛丸，配上黑湯與貴刁一絕。

魚蛋豬雜，香濃的黑湯，加入泰國的貴刁或米粉，都是絕配。

Info ：

華泰食館

地址：澳門東望洋新街133號

電話：853-2833 3252

營業時間： 11:00AM-9:00PM