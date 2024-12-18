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18/12/2024

移民英國｜跟愛爾蘭鄰居深度交流 移民60年後成為了英國人？

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　自從移民英國後，與我來往最頻繁的本地人，應該是住在樓下的愛爾蘭婆婆。每逢聖誕節前夕，我們都會約定俗成地喝上兩杯，然後聊聊最近的生活，再去參加對面教會的聖詩禮拜。在這段日子裡，我認識了不少愛爾蘭威士忌品牌——Paddy、Jameson、Kilbeggan⋯⋯酒不用喝最貴的，幾乎每個愛爾蘭人都有他們的口味偏好，喝慣了就很少再改。

 

　　當年愛爾蘭人來到英國，他們比較在意能否在這裡找到價錢相宜的愛爾蘭威士忌，正如香港人很執著要食到港式味道；當然他們對自家的威士忌相當自豪，認為愛爾蘭出產的威士忌是世界上最好的。

 

 

「移民久了，你是否成了英國人？」

 

　　雖然不經不覺愛爾蘭婆婆已移居英國60年，但愛爾蘭人仍保留著他們的身份認同感，對她來說，擁有居英權不代表成為了英國人，即使有資格取得英籍，她更希望保留愛爾蘭籍，保留愛爾蘭語（Gaelic）；她的哥哥早已在4年前已不再把英國護照續期，並稱「自從英國脫歐後，用愛爾蘭護照更方便。」他笑言並不抗拒別人稱他為英國人，但歸根究底愛爾蘭才是他的出生地，身為愛爾蘭人，他感到相當自豪。

 


 

別否定英國護照的價值

 

　　當然在真實社會，要在英國立足，至少要精通英文，還要了解當地文化，才能在職場上有更好的發展，而擁有英國護照或工作簽證，能幫助大家更容易找到工作，在他們的年代亦然。因此他們並不否定英國護照為工作帶來的便利，更會在求職表格上自稱是「英國人」。但當他們脫下西裝，回歸生活後，並不會質疑自己的民族身份——工作時是英國人，下班後做回愛爾蘭人，跟三五知己喝著威士忌，舉杯說句「Slàinte！」

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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