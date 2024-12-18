  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
容我世說
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

18/12/2024

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

#容我世說 #敘利亞 #以色列 #戈蘭高地 #水資源 #朱拉尼 #內塔尼亞胡 #大國博弈
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    每周更新

　　當敘利亞改朝換代之際，以色列立刻先攻入敘方的戈蘭高地奪地，再轟炸該國其他地方，指稱只針對軍事設施，後來連海艦也不放過。經過十多天的襲擊後，敘利亞已幾乎喪失了九成國防能力，但最慘的是，當以色列控制整個戈蘭高地後，即等於控制了敘國的水源。水源是求生命脈，在以沙漠為主的中東地區，歷史上不斷上演一幕又一幕的水資源爭奪戰，而以色列最深諳此道。

 

以軍轟炸敘利亞多處地方，並擊沉其海軍艦艇。(AP)

 

　　因此，早前內塔尼亞胡宣稱戈蘭高地乃是以色列不可分割的土地，並通過法案增建猶太殖民區，目的除提高猶太人人口在高地的比例外，同時也是霸水源的重要手段。約旦河西岸本是巴勒斯坦人自治地區，以色列不理國際法，在西岸不停興建殖民區，據統計至今已有150個殖民區，共有3000多戶70萬猶太人口，今年3月再通過預算，將在西岸加建更多殖民區，共可多收約3000多個猶太家庭，而這些殖民區全部都是圍繞有水的地方建造，把西岸的水資源全都擁抱到懷中。

 

　　再看看戈蘭高地，它本是位於敘利亞西南邊境的庫奈特拉省，屬於一塊狹長多山的高地，總面積1860平方公里，是敘國最理想的制高點和天然屏障，可以居高臨下俯視以色列北部平原和大馬士革，最重要的是它還擁有豐富的淡水資源。

 

　　中東是個很奇怪的地方，區內不乏石油生產國，石油源源不絕，卻奇缺水源。用以色列為例，以色列全國一半以上的面積都屬沙漠性乾旱之地，年均降水量不足200毫米，而戈蘭高地年降水量可達到400至1000毫米。在「六日戰爭」裏，以色列佔領了超過一半的戈蘭高地，欣喜若狂，並稱之為「以色列水庫」。如是者，以色列一直等候機會把整個戈蘭高地據為己有。

 

戈蘭高地擁有豐富的淡水資源，年降水量可達400至1000毫米。(Shutterstock)

 

　　最近，以色列政府於12月15日批准一項計劃，試圖在以方控制的戈蘭高地上，準備花上1100萬美元擴建猶太殖民區，國際社會嘩然。聯合國譴責，指以方所佔領的土地已經屬不合法，並成為中東和平的障礙，如今還要增加更多的猶太移民，把原有的30多個殖民區共約2萬猶太移民人口數目急速往上推。

 

　　另方面，在以方佔領的戈蘭高地上，仍有五個敘利亞村鎮，人口亦是約2萬人，他們拒絕加入以色列國籍，並等待戈蘭高地早日回歸敘利亞，和另一邊的高地家人親友早日團圓。就這樣，因以色列的佔領，令戈蘭高地一分為二，使無數高地敘國家庭分離超過半個世紀，引發長期的人道主義危機，未及解决之際，現在以色列再在戈蘭高地攻城掠地，教當地居民情何以堪。

 

以色列在戈蘭高地設置了30多個殖民區，共有約2萬人口。(AP)

 

　　我在十多年前到過敘利亞，主要行程是要親身探訪這個創傷之地，但遊客被限制不得進入其核心地帶，因為已變成敏感的軍事地方，即使記者也要申請許可證，有官員陪同才可去視察。幸運的我在途上認識一名敘國外交人員，他協助我辦理一切手續，更派來可以說普通話的新聞局官員全程陪同，原來這官員曾留學北京。

 

　　從大馬士革往戈蘭高地只需一個多小時車程，沿途和敘利亞人提到戈蘭高地，他們無不咬牙切齒，這就好比中國人說起釣魚台，韓國人談到獨島，總是慷慨激昂，沒有退讓的餘地。但在以沙漠為主的中東地區，大家把生存放在首位，水資源也因此成了為生存而戰的理由。而除了戈蘭高地外，以敘兩國亦早在1962年至1966年，曾就約旦河爆發多次紛爭，敘利亞企圖分流約旦河上游的水源，使下游流向以色列的水量減少，戈蘭高地的位置便在這方面起了重要作用。

 

　　當年為了打壓以色列向外擴張的野心，敘利亞不得不先控制水源，並阻止猶太殖民區向敘利亞伸展，結果反被以色列藉機大咬一口。「六日戰爭」中，以國向西侵佔埃及的西奈半島，向北吞併了具有戰略與資源優勢的戈蘭高地。戈蘭高地，從此成為敘利亞的恥辱印記。

 

敘利亞控制的戈蘭高地不斷被以色列侵佔，沙姆解放組織領袖朱拉尼卻保持沉默。(AP)

 

　　奇怪的是，這兩星期以來以色列不斷奪取敘方控制的戈蘭高地，但沙姆解放組織領袖朱拉尼卻沒哼一句聲，而他父母正是1967年戈蘭高地被以色列侵略時，逃離該地的難民，更有趣的是，朱拉尼(Jolani)這個名字正是改自戈蘭高地，為何他不譴責以色列的行為？無論如何，內塔尼亞胡正企圖重塑中東地區，在這過程中，相信水資源爭奪戰再次成該地區的重要一環。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》心理急救II：幾個徵兆辨認身邊人需要心理支援！點樣對情緒進行急救、自我照顧？專家分享穩定情緒小練習► 即睇

我要回應
更多容我世說文章

你可能感興趣

#容我世說 #敘利亞 #以色列 #戈蘭高地 #水資源 #朱拉尼 #內塔尼亞胡 #大國博弈
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk