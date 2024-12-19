聖誕自助餐2024│北角維港凱悅尚萃酒店85折早鳥價！Conspiracy Chocolate朱古力甜點，60年代倒數派對香檳無限暢飲

今年各大酒店都推出聖誕優惠餐，選擇多多，花多眼亂。位於北角的香港維港凱悅尚萃酒店，推出了多款節日餐，應能滿足喜歡各種口味的顧客。除了自助餐外，酒店餅店更與Conspiracy Chocolate聯手握出多款朱古力甜品。另外，空中餐廳及酒吧將會舉行「花樣年華2025」跨年倒數派對，讓顧客穿越到60年代的香港，邊飲香檳邊品嘗美食。

香港維港凱悅尚萃酒店的The Farmhouse咖啡廳、 Cruise 空中餐廳推出的節日餐，配以折扣優惠，可以低至 85 折的早鳥優惠，投入不同節日慶祝活動，還可於The Farmhouse Deli 餅店的網上商店訂購聖誕蛋糕及糕點，以及「Hyatt Centric Catering Box」到會餐盒。

The Farmhouse 咖啡廳

節日自助餐 – 2024年12月24日至26日、31日及2025年1月1日

於The Farmhouse 咖啡廳，豐富美食包括：煙肉蘋果餡的原隻節日火雞、烤生蠔、蒸龍蝦、蒜蓉粉絲蒸琵琶蝦、威靈頓牛扒配松露汁（12月24日至26日及31日晚餐供應）、烤牛肋排（晚餐供應）等。

甜品方面，包括朱古力噴泉、熱紅酒忌廉朱古力布甸、紅絲絨芝士蛋糕、經典德式聖誕蛋糕史多倫（晚餐供應）、即叫即製的法式橙酒班戟（晚餐供應）、抹茶牛油蛋糕（12月24日至26日及31日晚餐供應）及更多，讓甜蜜滋味為您締造窩心回憶！預訂網址

THE FARMHOUSE DELI 餅店節日禮遇

The Farmhouse Deli 餅店聯乘 Conspiracy Chocolate 推出朱古力精選 – 2024年11月18日至12月30日

同時今個佳節The Farmhouse Deli餅店與本地朱古力品牌Conspiracy Chocolate合作，合力打造一系列獨家聯乘的節日滋味。Conspiracy Chocolate採用源自越南多樂一個農場的可可 豆，以小批量形式手工製作，並在香港的「朱古力實驗室」進行烘烤和改良，能保留和提升可 可的天然風味和營養價值。

一杯熱呼呼的經典熱朱古力（HK$58）暖身就最好不過！以傳統瑪雅食 譜進行現代化改良的香料熱朱古力（HK$58），其加入可可碎粒、黑糖、自家製雲呢拿萃取、肉桂、五香粉、以及來自秘魯的米拉索爾辣椒和安喬乾辣椒製作而成，充滿難忘口感。還有「DIY 配料區」，加入自選配料如巧克力碎片、小棉花糖、薑餅屑、肉桂粉和彩虹糖，創作獨一無二的個人化熱朱古力。以新鮮出爐的忌廉夾心 Conspiracy 三重朱古力泡芙（HK$68），泡芙加入品牌的 75%黑朱古力、烏龍茶朱古力和焦糖風味朱古力製成。

除此之外，一系列最受歡迎的朱古力條口味也將同步登陸！當中包括：聖誕別注版香料朱古力（HK$75）、海鹽焦糖朱古力 （HK$70）、覆盆子葡萄柚花椒莓朱古力（HK$80）等，全部均於 The Farmhouse Deli 餅店有售。同時，The Farmhouse Deli餅店亦推出一系列自家節日 限定的別緻糕點，如薑餅蘋果芝士蛋糕、士多啤梨千層酥、開心果蒙布朗等（件裝蛋糕售價為 HK$58／一磅裝蛋糕售價為 HK$300）。

可到訪The Farmhouse Deli餅店（西座2樓）或網上訂購，預訂網址。

CRUISE 空中餐廳及酒吧

節日 Feed Me! 套餐菜單 – 2024年12月1日至23日、26日30日

CRUISE 空中餐廳及酒吧提供節日禮遇，主廚的招牌菜單注入節日元素，當中有時令生蠔配三文魚籽及柚子醋、芝麻香煎吞拿魚、烤黑毛豬腩肉等前菜。主菜方面，香煎味增鱈魚配香檳柚子汁、慢煮和牛牛小排配黑胡椒醬等，還有招牌配菜 以及最後必不可少造型可愛的「煙囪聖誕老人」焦糖朱古力芝士蛋糕甜品作結。節日 Feed Me! 套餐定價為每人 HK$580（兩位起），菜單將於12月1日至23日和26日至30日下午5時至晚上11時期間供應。

所有價目須以原價計算加一服務費及1%附加費支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化。預訂網址

節慶早午餐 – 2024年12月21日至22日、25日至26日、28日至29日、及 2025年1月1日

Cruise 空中餐廳及酒吧的頂樓，推出節慶四道菜早午餐盛宴，包括刺身拼盤（如北海道扇貝、油甘魚、甜蝦、三文魚籽生蠔等）、主廚推薦開胃菜如烤龍蝦 配蔞葉和豬腩肉生菜包。自選主菜如烤伊比利亞豬頸肉配青木瓜沙律、香煎味增鱈魚配香檳柚子汁、燒章魚配酸柑醋，並以薑餅人千層酥作為甜蜜的結尾。

節慶早午餐價格為每人HK$588（兩位起），所有價目須以原價計算加一服務費及1%附加費支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化。預訂網址

節日下午茶 – 2024年12月1日、8日、14日至15日 、21日至22日、25至26日、29日

週末下午茶將在今個佳節煥新推出，昇華的節 日下午茶點包括：Perseus 頂級鱘龍魚子醬（50克）、鵝肝慕絲伴波特酒啫喱、黑松露伊比利亞火腿多士等；甜點如黑森林水晶球、薑餅人芝士蛋糕等亦保證為您及摯愛送上甜蜜驚喜。下午茶套餐亦包含每位一杯Prosecco氣泡酒、新鮮出爐的開心果蔓越莓鬆餅配凝脂奶油及香料蘋果醬， 以及現場無限供應的抹茶栗子雪糕蒙布朗。

節日下午茶每位定價為HK$480（兩位起），所有價目須以原價計算加一服務費及1%附加費支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化。預訂網址

聖誕限定晚市套餐 – 2024年12月24日及25日

位於酒店頂樓餐廳，同時眺望維多利亞港的美景，美食方面則有以冰鎮海鮮拼盤，當中包括鮮甜的加拿大龍蝦、虎蝦、北 海道帶子等奢華海鮮。接著，以鵝肝凍作為前菜，壓軸主菜，如和牛威靈頓、濃湯浸石斑配藍青口，最後以聖誕造型的蒙布朗蛋糕作結。

聖誕限定晚市套餐每位定價為HK$788（兩位起），於2024年12月24日及25日的下午6時至晚上8時（首輪）或晚上8時30分至晚上10時30分（次輪）期間供應。預訂網址

除夕晚餐及倒數派對 – 2024年12月3 日

頂樓的 Cruise 空中餐廳及酒吧，亦提供晚餐及倒數派對。佳餚包括冰鎮海鮮拼盤（帶子、和牛他他、海膽、魚子醬等奢華海鮮）、烤龍蝦配蔞葉、M5和牛西冷扒伴法式柚子伯那西醬汁、龍脷魚配青 花筍莎莎醬，以及誘人的半球拱形蛋糕伴榛果慕斯、肉桂山核桃醬及焦糖牛奶醬。 同時由主廚化身為船長，帶領饕客一同穿越回迷人且色彩斑斕的香港60年代，在帶有當代香港電影氣氛的頂樓，參加倒數派對「花樣年華2025」。穿上優雅高貴的旗袍或溫文爾雅的西裝，於頂樓勁歌熱舞一整夜！駐場DJ打碟及舞蹈表演、無限暢飲的香檳和其他飲品，迎接2025。

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香港維港凱悅尚萃酒店

地址：北角邨里1號, 北角

電話：+852 3762 1234

網址： hyattcentrichongkong.com