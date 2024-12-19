溫傑星期四｜拆解聯儲局11月議息重點｜如何解讀內地市值管理？｜內地推手機津貼 吼實手機股？

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

美聯儲局預計明年僅減息半厘，加上美聯儲局主席鮑威爾於會後放鷹，美股三大指數齊齊向下，道指急瀉過千點，市場如何解讀是次議息結果？內地加強推動市值管理，央企國企或出現併購重組機會，目前部署中特估為好時機？江西省推出手機、平板電腦津貼，大摩預計將會有更多省份跟隨推出有關政策，哪一隻股份最值博？

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