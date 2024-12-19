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19/12/2024

天氣預報︱周五寒冷市區降至12度、新界8 度，周六冬至及聖誕假期天氣早上清涼和乾燥 即睇香港9天天氣預報

#打工仔 #東北季侯風 #天氣預報 #聖誕節 #天文台 #冬至 #聖誕天氣 #Pantry熱話
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Text: Eunice Chow Photo: 天文台、旅發局

　　呢幾日返工開始感受到 holiday mood，大家好關心本周末冬至及聖誕假期的天氣。天文台預測明早市區寒冷，最低氣溫下降至12度左右，新界如大埔最低只有8 度，而周六冬至預報早上相當清涼，下週初至聖誕節早晚仍然清涼，日間部分時間有陽光。即睇香港9天天氣預報。

 

　　本港地區非常乾燥，各區的相對濕度普遍維持在40%左右，吹和緩北至東北風。受東北季候風影響，廣東普遍晴朗及非常乾燥。此外，位於菲律賓南部附近的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。

 

 

周五氣溫最低12度、新界8 度

 

　　留意！明天（12月20日）天晴，早上寒冷，日間非常乾燥。明早市區最低氣溫下降至12度左右，新界再低幾度及普遍寒冷。大埔、石崗最低只有8 度，沙田、天水圍最低跌至9度，將軍澳最低約10度，打鼓嶺更低至7度。天文台解釋，東北季候風會在未來兩三日持續為廣東沿岸帶來天晴及乾燥的天氣，該區早上相當清涼，內陸地區寒冷，日夜溫差較大。而季候風補充會在下週初至中期持續影響華南，沿岸早晚天氣仍然清涼。

 

12 月20日香港分區天氣預報

 

周六冬至天氣預測

 

　　周六冬至預報氣溫14至21 度，早上相當清涼，日間非常乾燥，新界最低9度，大埔最為寒冷，而上水10度、天水圍及沙田11度，將軍澳最低約12度，下週初至聖誕節早晚仍然清涼，日間部分時間有陽光。

 

12 月21日香港分區天氣預報

 

　　此外，預料現時位於菲律賓南部附近的低壓區會在下週初進入南海南部，與其相關的雲帶會覆蓋南海北部及廣東沿岸。

 

聖誕假期天氣預測

 

　　大家都好關心的聖誕節假期天氣又係點呢？12月24日天氣預測14 至19 度，早上相當清涼，日間乾燥，部分時間有陽光，北至東北風4至5級，大家慶祝平安夜要添加衣物。

 

　　至於聖誕節及boxing day （12 月25日及26日）兩天公眾假期，氣溫稍為開始回升，分別介乎16至20 度及17 至21 度，看來大家外出歡度聖誕節時不用穿極厚大衣，這兩天公眾假期部分時間有陽光，天氣不錯，但要留意早上清涼及日間乾燥。

 

12 月24日香港分區天氣預報

 

12 月25日香港分區天氣預報

 

12 月26日香港分區天氣預報

 

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