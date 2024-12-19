【FOCUS】「無厘頭」減息釀驚嚇，長債失控顯聯儲失信譽

美聯儲的聖誕「驚喜」，變了聖誕「驚嚇」－－不單2025年預期減息次數削半，反映長期借貸成本的中性利率前景亦節節攀升。更糟的是，儘管主席鮑威爾在議息後記者會極力淡化通脹捲土重來威脅，但十年期美債殖利率企上4.5%水平，顯示市場對訊號混亂、屢屢失信的貨幣政策愈來愈不買賬。

點陣圖僅減兩次，長期利率看升

2024年最後一次議息，聯邦基金利率周四（19日）一如預期下調至4.25%至4.50%目標區間，自本周期峰值累降1個百分點，重回2022年12月的水平。

聯儲暗示放慢減息步伐，道指領銜暴跌。(AP)

不過，聯儲9月有關明年減息4次的預期，12月會議降至僅2次，利率期貨市場有關2025年底息口的押注，應聲從之前的2.9%升至4%。聯儲並調高明年通脹預測，核心PCE從9月時的2.2%升至2.5%，被視作中性利率的長期利率預期亦從9月的2.9%升至3%，較2022年3月時最低的2.4%節節上升。

在今次議息前，聯儲最看重的核心PCE（個人消費支出物價指數）按年漲幅10月擴大至2.8%，核心CPI過去三個月年化漲幅亦回升至3.7%，顯示通脹最後一公里異常頑固，直接打臉鮑威爾9月所稱，「對通脹持續向2%邁進更有信心」。

通脹立場急轉軚，顯後視鏡弊端

從鮑威爾對減息的口風最新轉為「謹慎」看，9月激進減息50基點大有可能是個錯誤；而從FOMC（聯邦公開市場委員會）19名委員對核心PCE傾向上行（weighted to upside）的押注人數，從9月的僅3位飆升至15位，最新減息25點亦被視作不合情理。

通脹最後一公里異常頑固，顯示9月激進減息或是一個錯誤。(AP)

鑑於基準十年期美債殖利率已由9月低點3.62%，逆向走升至4.52%，而特朗普的加徵關稅及驅逐非法移民將在多大程度刺激通脹預期充滿不確定，聯儲過往多年依賴歷史數據來決定貨幣政策方向，卻屢現今日之我打倒昨日之我的窘況，正接近轉向前瞻性策略的十字路口。

無論是近乎失控的長債息，還是單日飆升74%的VIX恐慌指數，亦都顯示洛克菲勒國際（Rockefeller International）主席Ruchir Sharma提示的「被過度持有、高估、炒作到前所未有程度的美國市場」，存在史詩級泡沫的警示值得留神。

撰文: 金子安