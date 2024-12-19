聖誕電影2024｜鄭伊健陳卓賢《久別重逢》奇幻穿越！甄子丹《誤判》改編真實個案爭取公議

這個聖誕節電影檔期很熱鬧！節日除了跟親友歡度之外，入場睇戲也是一個好選擇。今年香港電影發威，有多套電影上映，總會找到合心水的一兩套。最多演員參與的一套莫過於《誤判》，不少近年只於電視劇集才見到的演員如汪明荃、鄭則士等人都驚喜出現。溫情小品有兩代男神鄭伊健和陳卓賢，跟柏安妮女兒許恩怡拍攝的《久別重逢》，內容講術穿越時空夠晒有趣。至於口碑很好的《破‧地獄》、《爸爸》等，繼續上映，不過場次較之前少。

1.《誤判》- 另一個改編故事

《誤判》由甄子丹自導自演，這套電影跟《爸爸》一樣是由真實個案改編而成的故事，由代收快遞包裹而引發的誤判冤案。因幫朋友代收快遞包裹，一名年輕人捲入了一宗販毒案，並因此引發了27年的牢獄之災。戲中甄子丹飾演的檢察官察看到案件漏洞並試圖糾正這場誤判，卻在尋找真相的過程中發現了更深層的黑暗事件。當然少不了打鬥、動作場面，有甄子丹被圍毆等多場動作戲外，也為張天賦設計不少動作戲。而今次他飾演檢察官，於法庭上以中、英對白跟辯方唇槍舌劍。

今次參加演出的演員眾多，還有不少驚喜面孔，包括有：張智霖、許冠文、吳鎮宇、張天賦、鄭則仕、汪明荃、劉江、栢天男、朱栢康、呂良偉、鄭浩南、張建聲、蔡思貝、黄智雯等。而且不少搭建場景都十分吸引，有港鐵3卡車廂以及法庭最吸睛。

2.《久別重逢》- 兩代男神穿越時空奇幻故事

至於由兩代男神鄭伊健、陳卓賢擔當演出的《久別重逢》，講述由鄭伊健飾演事業上遇挫敗的音樂人，重遇初戀情人蔡思韵。可惜二人再見面時，女方患病到臨終階段。少女時的她更試著穿越，回到初戀情人身邊。由許恩怡飾演青春少女階段，主動回到失意的鄭伊健身邊作出鼓勵。陳卓賢飾演年輕時候的鄭伊健，在電影中彈鋼琴和結他，展示了他的才藝。

電影節奏雖然較慢調，但許恩怡有令人驚喜的演技，她飾演的角色活潑而且有動力，跟兩代男神合作時，產生了化學作用，成為電影中的亮點。而且電影部分情節，於日本高知縣取景拍攝，畫面極之優美。

3.《獅子王：木法沙》- 強勁CG

港產片以外，還有其他外語片選擇，包括有迪士尼作品《獅子王：木法沙》，故事聚焦於辛巴父親木法沙的成王之道，講述成為國王的經歷。並首度解開木法沙與刀疤（塔卡）的恩怨情仇之謎，以及木法沙與辛巴母親沙拉碧的浪漫邂逅。新舊角色將於電影內一次過登場，而且還可以看到木法沙和塔卡幼獅時的可愛樣子。

4.《超音鼠大電影3》- 占基利負責搞笑

聖誕檔期還有真人動畫《超音鼠大電影3》（Sonic the Hedgehog 3），電影主要演員包括占基利（James Carrey）和奇洛李維斯（Keanu Charles Reeves）。超音鼠今次他會與納克魯斯及塔爾斯聯手，奮力對抗來歷不明而且力量超乎他們想像的新對手夏特。超音鼠與隊友若想達成保護地球的使命，必須找到更強的新盟友來幫手。

5.《教宗選戰》- 複雜故事架構結局夠驚喜

最後還有《教宗選戰》（Conclave），講述新教宗選舉背後的政治和陰謀，故事內容十分複雜，而且拍攝手法很有張力。Ralph Fiennes飾演羅馬教廷樞機團團長，肩負召開教宗選舉的重大責任，過程中慢慢揭露信仰的暗黑秘密，故事結局帶驚喜。

6.《這裡是吾家》- 使用AI 視覺特效



電影由奧斯卡最佳電影《阿甘正傳》編導演班底聯手打造，男女主角湯漢斯（Tom Hanks）、羅賓活麗再續前緣，合作講述一個關於愛、失去、歡笑和生活的故事。改編自 Richard McGuire 同名漫畫，講述在嬰兒潮世代出生的理察（湯漢斯飾）與女友瑪嘉烈（羅賓活麗飾），由十餘歲認識到拍拖、結婚，然後終老，橫跨數十年的人生歷程。帶領觀眾走進一個美國家庭的客廳中，以不變的視角，靜靜凝視人來人往，陪他們度過一整個世紀悲喜交集的生活日常。

湯漢斯最近接受 BBC 訪問時表示：「AI 可以重現我的形象，讓我死後可以繼續拍戲，繼續我的演藝生涯。」每套電影都有不同的風格，各有特色，很難選擇。

