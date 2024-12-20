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20/12/2024

1周部署｜譚朗蔚：恒指上望此水平 兩類資產暫不宜沾手

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嘉賓：富昌證券聯席董事　譚朗蔚

 

　　美國聯儲局明年減息預期降溫，帶動美滙指數走高，人民幣相對處於弱勢，影響恒指反彈幅度，恒指高開55點，一度升123點至19875點，收市跌x點，報x點，年底前恒指仍有向上突破的機會嗎？譚朗蔚指，美國減息步伐放慢，拖累近期黃金及比特幣走勢轉弱，短期內暫不宜沾手，惟對港股影響不大，主要原因在於？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/J4aqgSIWWMc?feature=shared

 

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