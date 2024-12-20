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20/12/2024

Huawei全新摺疊旗艦手機Mate X6快將在港發售 nova13系列手機及FreeBuds Pro 4耳機同場推出

#數碼潮物 #華為 #Gadget #Huawei #摺疊 #手機 #MATE #X6 #nova13 #FreeBuds
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    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　Huawei一口氣發表了多款新產品，包括有摺疊旗艦手機Mate X6、專為年輕人設計的nova 13 系列、真無線藍牙耳機FreeBuds Pro 4 ，以及全新玫瑰金配色的FreeClip耳機。所有新產品於1月8日正式發售，還會贈送不同的禮品。

 

Mate X6：摺疊手機巔峰之作

 

　　Mate X6為同系列「大摺」手機最新一員，手機提供寰宇紅、曜石黑及星雲灰三種配色，其中寰宇紅及曜石黑機身均用上超薄素皮，而星雲灰則以星雲紋理為設計靈感。手機採用了分佈式玄武架構，提升了內部元件佈局的使用空間，同時機身搭配2,000W/m·K導熱石墨烯及3D液冷VC立體散熱結構。Mate X6外屏採用第二代崑崙玻璃，內屏則用上碳纖維內支撐層，以提升耐用性及使用體驗。

 

 

　　Mate X6內外熒幕分別為7.93吋和6.45吋，支援HDR Vivid 顯示技術，內熒幕解像度為2,440 x 2,240；外熒幕則為2,440 x 1,080 解像度。手機搭載5,110mAh大容量電池，支援66W快充及50W無線快充功能，滿足全天候使用需求。

 

　　攝影方面，Mate X6配備四個主鏡鏡頭，配合全新的XMAGE影像系統及紅楓原色影像技術，帶來色彩真實還原的拍攝效果。定價$14,999，於指定零售商及運營商購買可獲贈MatePad SE 平板、Mobile WiFi Pro 5及Scale 3智能體脂磅。

 

 Mate X6提供寰宇紅、曜石黑及星雲灰三種配色。

 

Mate X6配備四個主鏡鏡頭，擁有全新的XMAGE影像系統及紅楓原色影像技術。

 

用上全新玄武水滴鉸鏈，可將手機調整至不同角度使用。

 

Mate X6 配備「全景多窗」功能，可同時開啟三個應用程式，並以全屏模式運行及相互切換。

 

nova13系列：專為年輕人打造的潮流選擇

 

　　nova13 系列分別有nova13 Pro及nova13兩款，以創新格紋設計展現年輕一族的個性與風采。主打型號nova13 Pro配備6,000萬像素多焦段前置雙鏡頭，支援 4K 短片拍攝及100°超廣角拍攝，後置鏡頭則搭載5,000萬像素可變光圈超光變主鏡頭及1,200萬像素OIS光學防手震長焦鏡頭。nova13 Pro採用6.76吋四曲面屏幕，支援AI護眼功能和100W快充，定價$4,299。入門型號nova 13配備輕薄機身及5,000mAh電池，支援100W快充。定價$2,999，於指定零售商及運營商購買nova13系列可獲贈FreeBuds 5i耳機及Scale 3 智能體脂磅。

 

nova 13 Pro備有洛登綠、星耀黑兩種配色，而nova 13則有備有洛登綠、羽砂白及星耀黑配色。

 

nova 13 Pro搭載5,000萬像素可變光圈超光變主鏡頭及1,200萬像素OIS光學防手震長焦鏡頭。

 

FreeBuds Pro 4：首款採用Huawei Sound技術的耳機

 

　　FreeBuds Pro 4為首款採用Huawei Sound技術的耳機，提供48kHz/24bit無損音效、Huawei獨家的L2HC 4.0音訊編解碼器、升級的NearLink星閃無線短距通訊技術，以及智能動態降噪功能，讓用戶即使在嘈雜環境中也能享受清晰音質。耳機設計靈感來自古典樂器，提供曜石黑、雲杉綠及雪域白三種配色。定價$1,549，於指定零售商及運營商購買可獲贈耳機保護殼及收納袋。

 


全新玫瑰金配色的FreeClip耳機，功能及設計與較早前推出的FreeClip相同，定價港幣 $1,399。

 

　　最後，有關Mate X6與nova13系列的評測，筆者容後會再另文詳細介紹。 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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