  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
生財有道
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

22/12/2024

高息定存 | 一周高息合集，銀行吸跨年資金，大行特選客3個月最高3.8厘

#中信銀行 #收息 #滙豐 #高息 #高息定存 #東亞 #創興 #信銀國際 #恒生
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　美聯儲局宣布減息0.25厘，為今年連續第3次會議下調利率，本周多間大行陸續上調定存息以吸引跨年資金。當中，恒生銀行新設3個月定存息可達3.7厘，另設6個月存息至3.4厘，起存額由1萬元起，適用於特選客戶透過網上或手機App辦理。另外，滙豐特選客戶3個月港元定存年息高達3.8厘，而6個月為3.55厘，起存額為50萬元。

 

高息定存 | 一周高息合集，銀行吸跨年資金，大行特選客3個月最高3.8厘

（資料圖片）

 

滙豐恒生特選客3個月最高3.8厘及3.7厘

 

　　除大行外，其他銀行亦上調港元定存息率。東亞上調3個月港元定存年息至高達3.9厘，起存額為10萬元至1000萬元，適用於全新「顯卓理財」客戶，另上述年息亦適用於全新「顯卓私人理財」客戶，但起存額則為200萬元至5000萬元。

 

　　創興上調3個月港元定存年息至3.8厘，存額由50萬至5000萬元，適用於全新客戶經手機Apps「遙距開戶」成功開戶後，並透過手機Apps/網上理財以新資金開立首筆3個月定期存款可享「雲利率」+0.2%特優年利率(即50萬-5000萬3個月可享4厘)。

 

信銀國際下調3個月存息至3.8厘

 

　　美聯儲局減息會議後，主席鮑威爾大幅調整未來減息預期，明年料只減息2次，令不少銀行定存有所調整。其中，中信銀行（國際）調低3個月定存息0.2厘至3.8厘，失守「4厘關口」，起存額由10萬元起，適用於一般客戶。

 

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，花旗加至3.7厘

 

高息定存 | 滙豐3個月港元存息高達3.8厘，6個月3.55厘

 

高息定存 | 創興3個港元定存高達4厘，富邦4個月加至3.8厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

我要回應
更多生財有道文章

你可能感興趣

#中信銀行 #收息 #滙豐 #高息 #高息定存 #東亞 #創興 #信銀國際 #恒生
更多財智文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－樓盡六壬 | 甲廈租金明年料跌9%，華潤頻買民生商...

20/12/2024 15:00

回顧24 展望25

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk