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20/12/2024

立會爆「拉布」？政壇中人：「選舉近了！」

#立法會 #立會透視鏡 #港聞娛樂 #拉布
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　上星期三（11日）舉行嘅立法會，竟然爆出一個久違了嘅詞彙--「拉布」，聽聞令到政壇各方都異常緊張，更有人坦然要「捉鬼」！

 

　　發生咩事？上周大會有兩個議員議案，而議員議案大多數都係放喺立法會大會最後去討論。上周大會由於有幾條政府議案排咗喺前面，搞到第一個議員議議案要排到去星期四近中午先可以開始，就係由自由黨李鎮強提出嘅「『十四五』規劃將圓滿收官，繼續提出有利國家和香港特區發展的建議」。

 

　　本身呢個議案嘅辯論都有些少火花，不過就唔係今日討論嘅焦點。有媒體就報道，話喺星期四近11點，喺全體90個議員嘅通訊群組內，有人傳達大主席訊息，若議案辯論持續到超過2時，就唔會啟動下一個議案辯論，直接休會。而之後有好幾位本身都無按制要發言嘅議員，都紛紛加入戰團，間接「拉布」，務求令呢個議案拖到去2點後完結。最終一眾議員都得償所願，未夠3時就齊齊收工。

 

政壇中人指，事件或掀起風波，因傳媒用到「拉布」一詞，且「拉布」只為提早收工，勢影響市民觀感

 

　　Tina同一班議助朋友八過下，有兩位都坦言，當日係臨時臨急被老闆要求寫發言稿；而政壇中人更向Tina透露，以上消息全部屬實，包括係有人間接喺群組「吹雞」叫議員踴躍發言，而目的亦如傳媒所講，大家都唔想星期四開會開到6點先收工。

 

　　政壇中人指出，今次事件可以話係掀起一場唔大唔細嘅風波，事關傳媒用到「拉布」一詞已經觸動到權力核心入面嘅神經，仲要「拉布」只不過係為咗早啲收工，就更加係影響晒市民對立法會嘅觀感。

 

　　而今次事件終極曝光，好明顯就係有議員做「二五仔」。政壇中人透露，有議員坦言從今次事件之後，都唔會再喺90個議員群組內主動發言，最多都係發一啲資訊性嘅嘢，任何批評同言論都唔會發出，避免有人別有動機。亦都有議員指出，歡迎同事指正，但係對於將群組內容透露畀傳媒知就實屬「無道德」，所以希望能夠「捉鬼」！

 

　　政壇中人就指出，從今次事件可以睇路到，89個議員（一個空缺仲未補選）表面係同一陣線，但實際上入面好多都係競爭對手，特別係40個來自選委會界別嘅議員，全部嘅票源都係嗰1500選舉委員。政壇中人話，出年年底就係換屆選舉，今次事件好明顯就已經係將選舉嘅戰幔拉開，「大家都係各懷鬼胎，選委會入面40個位，從來都係攻擊對手比起爭取表現更快見成效，應該好快就會見到更多鬼打鬼嘅場面，睇來一眾議員真係要打醒十二分精神！」

 

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