向太搭飛機危難關頭笑看生死 爆李連杰嚇怕頭夾兩腿間 浴缸摔倒怕佔用公共資源唔坐白車

曾經是香港製片人、前張栢芝經理人的向太（陳嵐），一生見過好多風浪，可謂對任何事都能「泰山崩於前而色不變」，就連功夫了得，在電影中所向無敵的李連杰，都不及向太「膽生毛」。二人曾經一起乘搭飛機遇強勁氣流，多次不能成功降落，他們有著不同的反應，李連杰對向太都感佩服。

向太曾經是香港電影製片人，而且更做過不少藝人的經理人，當中與張栢芝感情有如母女。近年向太反而愛上做幕前，活躍於社交傳媒，更做直播賣貨，成績理想。早前，她還跟丈夫向華強，一起參加內地綜藝節目《王牌新主播》，大談自己的人生哲學。

在節目中，她向年輕人分享正面樂觀的心態，她表示小時候開始，人生已經歷很多，自己6歲時候，曾患白血病，需要接受化療及談到當時的過程；而且她透露生於一個重男輕女的家庭，從小就已經學識得獨立處事，亦造就了今時今日堅毅的個性，她覺得心態決定了一切境界，她說：「只要認定了做甚麼事也會做得最好，成功的第一步，便是要先相信自己。我會好運，就會好運。」

而硬朗的向華強，都十分佩服太太，更大爆向太就算面對生死一刻時，她都會樂觀面對：「就是飛機要掉下來，她也會笑。」向太講到很久前跟李連杰一起出席東京電影節，當年回程準備降落於啟德的舊機場，可是乘搭航班遇上嚴重氣流，場面驚險：「當日回香港，遇上八號風球，我們坐的飛機一直不能降落，經過三次嘗試，第四次才成功降落，飛機上所有人嚇得哭死了，李連杰也怕得把頭伏在兩腿中間，還拿著佛珠念經。」向太笑言當時李連杰對她的反應感到驚訝，還說：「姐，你是不是瘋了？」

向太在現場跟大家解釋，「如果上天注定你要走，那我要笑著走。」而早前，她在家的浴缸不慎摔倒，大腿骨斷裂，亦免引起傳媒胡亂猜測家中發生甚麼事，並且不想佔用太多公用資源，所以並沒有即時致電要求白車援助，在家忍痛翌日找來私人醫生。後來，她在抖音分享了當時情況的影片，她還寫道：「我很善良，可是世間疾苦似乎一樣沒有放過我。」出院後，一直在家走路復健。如果堅強的性格，確實是女中豪傑，令人敬佩。