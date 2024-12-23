FX MONDAY｜外匯市場明年展望｜美元繼續強勢？｜日圓難撇波折命運？｜比特幣也可憧憬聖誕行情？

嘉賓：資深外匯分析師 鄭廣復

經歷上周超級議息周後，加上假期氣氛濃厚，本周股、匯市場或較淡靜。總括全年暫時走勢，美元強；日圓一波三折後現繼續弱勢，明年有何展望？另一方面，比特幣上周由高位回落至10萬美元樓下，本周會否像美股般有「聖誕行情」效應？明年目標價看多少？

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