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24/12/2024

聖誕自助餐2024│香港港麗酒店推出華麗美食 法國生蠔+波士頓龍蝦+阿拉斯加蟹腳+法式鵝肝任食 除夕貴賓廳迎倒數睇煙花

#除夕 #christmas2024 #煙花 #聖誕自助餐2024 #金鐘 #倒數活動 #聖誕餐2024 #聖誕節2024
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Text: wong lin lin rachel

　　聖誕節後緊接便是除夕，大家準備迎接新的一年來臨。香港港麗酒店推出不同歡式的聖誕餐和豐盛美食，以及連串倒數慶祝活動，讓你歡度佳節及開心迎接新一年的來臨。

 

行政貴賓廊 – 除夕倒數國際自助晚餐連煙花匯演

 

　　今年除夕夜，維港上空將再次上演煙花匯演，位於酒店 59 樓的行政貴賓廊能觀賞煙花及維港天際線，同時設有自助晚餐，菜式包括：波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、龍蝦濃湯、化皮乳豬件、鵝肝伴無花果、香烤牛肋骨 配砵酒汁、XO 醬炒帶子等。而且有無限暢飲巴黎之花特級法國香檳、指定紅白酒、啤酒、汽水及果汁。

日期及時間： 2024 年 12 月 31 日 晚上 9 時 30 分至 2025 年 1 月 1 日午夜 12 時 30 分

價錢：成人港幣$1588；小童港幣$788（價目以每位計算並另設加一服務費）

網上商店：https://eshop.conraddining.com/zh-hant/product-category/dining-experience/executive-lounge/

 

 

懷歐敘

 

　　睽違3年的法式餐廳懷歐敘，設有「法式節慶半自助晚餐」，自助餐有豐盛冰鎮海鮮及特色沙律，包括無限量俱應的即開法國生蠔、波士頓龍蝦、紐西蘭鑽石蜆、阿拉斯加蟹腳、大蝦、香煎帶子、法式鵝肝、風乾豬肉腸等，一嚐法式滋味。

 

　　自選主菜方面，平安夜及聖誕夜有香草烤火雞、慢烤小羊架或香煎鱸魚；除夕夜有慢煮澳洲和牛牛柳、藍龍蝦或煙肉鮟鱇魚卷。加上無限暢飲指定香檳、歐洲美酒、雞尾酒及生啤。

 

 

咖啡園

 

　　咖啡園提供「節慶自助午餐」，有來各式各樣的國際美食，環球海鮮有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、大蝦、青口、蜆；精選烤肉如香燒西冷；亞洲特色美饌如香煎鱈魚配照燒汁、清酒煮蜆、菲力牛仔肉等，還有意大利風乾火腿及芝士、日式刺身壽司、即煮意大利麵、精緻甜品及 Mövenpick 雪糕等，顧客可無限暢飲果汁及汽水。

 

　　而「節慶自助晚餐」有豐富海鮮選擇如波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、海蝦、青口、蜆，每位客人亦可享香煎鵝肝及白酒蔬菜湯煮波士頓龍蝦半隻；精選烤肉如香烤牛肋扒；備受歡迎的戶外燒烤區有廚師為您即席烤製各式優質肉類，如澳洲和牛牛頸脊、紐西蘭羊架、燒豬肋骨、豬頸肉、越南虎蝦、羊肉腸等。其他中西美饌還有龍蝦湯、香煎鱈魚配照燒汁、清酒煮蜆、菲力牛仔肉配黑松露燒汁、海鮮蒸蛋白配蟹籽 汁、枝竹羊腩煲、清蒸花尾躉、臘味糯米飯等。

 

　　節日甜品則包括紅絲絨蛋糕、意大利芝士餅、雲呢嗱焦糖燉蛋、榴槤班戟、焙茶慕絲蛋糕等，每晚特定時段將供應即製 70%朱古力心太軟。餐廳亦提供指定紅白美酒、汽水及果汁無限暢飲。除夕夜亦可相約知己到咖啡園參與除夕倒數派對，有無限暢飲指定飲品及品嚐各式佐酒小食。

 

 

樂聚廊

 

　　樂聚廊推出「華麗紅魅」下午茶，酒店廚藝團隊以品牌的 Fétiche 香水的迷人氣味及特色元素為靈感，以及品牌標誌性的紅漆顏色，炮製各式美點，從視覺到味蕾都體現出法式浪漫情懷。

 

　　推廣期間每天只限量供應 12 份，並首次以接近 fine dining 模式，鹹點、甜點及鬆餅依序逐 一奉上。 也可以選擇「節慶自助晚餐」，樂聚廊提供環球海鮮、香烤火雞、燒牛肋骨、清新沙律，以至刺身壽司、亞洲特色美食和精緻甜點。同時提供指定美酒、汽水及果汁無限添飲。 除夕夜當晚樂聚廊還有除夕倒數音樂派對，可一邊欣賞駐場樂隊的精彩演出，一邊品嚐地中海美食，有無限暢飲果汁、汽水及指定酒精飲品。

 

 

香港港麗酒店：

 

懷歐敘

地址：香港金鐘道 88 號太古廣場香港港麗酒店 8 樓

查詢或訂座：（852）2822 8803 網上商店：https://eshop.conraddining.com/zh-hant/christmas-with-conrad/

 

咖啡園

地址：香港金鐘道 88 號太古廣場香港港麗酒店大堂低座

查詢或訂座：（852）2822 8890 網上商店：https://eshop.conraddining.com/zh-hant/christmas-with-conrad/

 

樂聚廊

地址：香港金鐘道 88 號太古廣場香港港麗酒店大堂

查詢或訂座：（852）2822 8891 網上商店：https://eshop.conraddining.com/zh-hant/christmas-with-conrad/

 

 

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